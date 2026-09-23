Noruega fija para 2028 plan de explotación para mayor depósito de tierras raras en Europa

La ministra de Industria noruega, Cecilie Myrseth, reveló que el plan será sometido a audiencia pública el próximo verano y que se apurarán los trámites para lograr los permisos administrativos y medioambientales necesarios.

"Debemos hacer lo que podamos para acelerar los procesos y desarrollar este yacimiento importante", dijo en rueda de prensa Myrseth, que considera realista completar todo el trámite en menos de dos años.

Se estima que el yacimiento de Fen, situado en el condado de Telemark, contiene al menos 15 millones de toneladas de tierras raras, que se prevé puedan empezar a extraerse en 2031.

"El yacimiento de Fen tiene la mayor reserva documentada de tierras raras en Europa y puede tener importancia para la creación de valor y puestos de trabajo en Telemark. Y también tiene un interés nacional", dijo Myrseth.

El Gobierno noruego asumió en abril de este año el proyecto al entender que se trataba de una cuestión de interés para todo el país.

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Las autoridades deben decidir aún si se crea una empresa minera estatal o un fondo para desarrollar el proyecto.

"Seguimos los requerimientos del Parlamento, pero es demasiado pronto para decir cuál será la respuesta a esa pregunta", afirmó Myrseth.