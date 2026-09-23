Pakistán asegura haber derribado ocho drones talibanes en la frontera con Afganistán

"Las Fuerzas Armadas de Pakistán, en particular la Fuerza Aérea de Pakistán, frustraron con profesionalidad el cobarde intento del régimen talibán afgano de atacar zonas públicas", afirmaron en un comunicado las fuentes paquistaníes.

Según la información militar, Islamabad derribó cuatro drones cerca de la frontera de Torkham, y otros cuatro en las regiones fronterizas montañosas cercanas a Kohat, todos en la conflictiva provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa (KP).

"Esta incursión constituye una prueba más del apoyo directo y el patrocinio que el régimen talibán afgano brinda a los terroristas (...) Las Fuerzas Armadas de Pakistán permanecen listas en todo momento para defender a Pakistán", señaló la nota paquistaní.

El suceso se produce dos días después de que Pakistán bombardeara presuntos refugios terroristas a lo largo de la frontera afgana, un ataque en el que Islamabad reivindicó haber matado a 28 militantes.

Kabul aseguró que la ofensiva impactó en zonas civiles y denunció la muerte de tres personas. Más tarde, la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) confirmó que tres civiles murieron y cuatro resultaron heridos en Kunar a causa de los ataques aéreos.

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Las tensiones entre ambos países escalaron esta semana después del atentado suicida del viernes contra un complejo policial en la provincia paquistaní de KP, que se saldó con al menos 50 muertos, entre ellos 27 agentes de policía.

Islamabad acusa al régimen talibán de Kabul de dar refugio en su territorio a grupos terroristas que atentan en suelo paquistaní, alegaciones que Afganistán niega.

El conflicto entre los países vecinos ha escalado hasta escaramuzas fronterizas y bombardeos paquistaníes, los cuales han dejado casi quinientos civiles afganos muertos y más de 1.200 heridos desde octubre de 2025, según la UNAMA.