Presidente dominicano pide completar el despliegue de la fuerza contra las bandas en Haití

Durante su discurso en el debate general del 81.º período de sesiones de la ONU, Abinader pidió además hacer cumplir el embargo de armas contra Haití y sancionar a quienes financian y protegen a las bandas, así como fortalecer la Policía, las Fuerzas Armadas y la Justicia haitianas.

El mandatario señaló que la fuerza cuenta actualmente con apenas una quinta parte de los efectivos autorizados y advirtió que su renovación debe ir acompañada de los recursos y tropas necesarios para cumplir el mandato.

Abinader recordó que República Dominicana ha aportado recursos al fondo fiduciario de la misión, facilitando desde su territorio el tránsito y la logística, además de una oficina de apoyo de Naciones Unidas, y ha colaborado con el régimen de sanciones y atendido en sus hospitales a personal de la misión.

El presidente dominicano reiteró que la crisis haitiana constituye una cuestión de seguridad nacional para su país y afirmó que "no existe una solución dominicana" a la situación en Haití, que vive una crisis en todos los aspectos, marcada especialmente por la inseguridad a manos de las bandas armadas, que controlan la mayor parte de la capital.

Añadió que República Dominicana continuará protegiendo sus fronteras, aplicando sus leyes migratorias y fortaleciendo sus Fuerzas Armadas.

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En su intervención, Abinader también destacó la reducción de la pobreza monetaria, el aumento de la inversión extranjera y las exportaciones, así como el crecimiento del turismo, y pidió revisar los criterios de acceso al financiamiento concesional para los países de renta media.

Asimismo, llamó a acelerar el financiamiento climático para los países del Caribe y destacó la adopción de una primera resolución global sobre el sargazo, impulsada por República Dominicana.