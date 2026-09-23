Roche Diagnóstica y la OPS impulsan tamizaje del VPH para prevenir cáncer cervicouterino

De acuerdo con Roche, el convenio está diseñado para ayudar a los países a fortalecer los programas de tamizaje de ADN del VPH y avanzar en los objetivos del Plan de Acción de la OPS para la Prevención y el Control del Cáncer Cervicouterino 2018-2030, así como los de la estrategia mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para eliminar esta enfermedad como problema de salud pública.

El cáncer cervicouterino es uno de los cánceres más prevenibles y, sin embargo, América Latina y el Caribe presentan la segunda mayor tasa de incidencia y mortalidad del mundo después de África, según el 'Análisis de la situación de cáncer de cuello uterino en la Región de las Américas' realizado por la OPS y la OMS.

El informe señala que América Latina y el Caribe registra una tasa de incidencia ajustada por edad de 15,1 casos por cada 100.000 mujeres, frente al umbral de eliminación establecido por la OMS en cuatro casos por cada 100.000 mujeres.

El tamizaje permite identificar a mujeres con mayor riesgo y detectar lesiones precancerosas para tratarlas antes de que progresen hacia un cáncer invasivo.

El presidente de Roche Diagnóstica para América Latina, Jordi Fernández Capo, señaló que al trabajar con la OPS y con socios del ecosistema de la salud tienen "la oportunidad de implementar programas de tamizaje esenciales que identifiquen a más mujeres en riesgo y las conecten con el seguimiento y la atención adecuados, en caso de ser necesario".

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De igual forma, sostuvo que "apoyar sistemas de tamizaje más sólidos e integrados, equipados con plataformas moleculares de alto rendimiento, puede ayudar a que más mujeres accedan a una detección temprana y precisa, y a la atención que necesiten en el momento en que puede marcar la mayor diferencia".

El acuerdo será implementado a través de los Fondos Rotatorios Regionales de la OPS, el mecanismo de cooperación regional que esta organización ha desarrollado para mejorar el acceso a innovaciones de salud.

Por medio de este, Roche Diagnóstica ayudará a facilitar el suministro de soluciones de tamizaje del ADN VPH y otras innovaciones diagnósticas relacionadas.

Según el estudio Estampa, liderado por la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC), que forma parte de la OMS, junto con la OPS, las pruebas de VPH detectan el 98,1 % de las lesiones cervicales de alto grado, frente al 48,5 % de otros métodos como la citología cervical (Papanicolaou).

En ese contexto, señalan que ampliar el acceso a estos enfoques de tamizaje requiere de una infraestructura diagnóstica sólida e integrada, incluidas plataformas moleculares de alto rendimiento que pueden apoyar la calidad y la continuidad durante la ruta de tamizaje.

La progresión de la infección por VPH hacia el cáncer cervicouterino suele ser lenta y puede incluso tardar décadas. En sus etapas iniciales, el VPH generalmente no causa síntomas, por lo que muchas mujeres desconocen que tienen la infección, y para cuando estos signos aparecen, el cáncer puede haber comenzado a desarrollarse.

Frente a esto, Roche Diagnóstica aportará su experiencia en diagnóstico y su red de colaboradores locales e internacionales para apoyar los esfuerzos orientados a fortalecer las rutas de tamizaje y avanzar en la eliminación de este tipo de cáncer en América Latina y el Caribe.

La Estrategia Mundial de la OMS para la Eliminación del Cáncer Cervicouterino establece las metas 90-70-90 para 2030: vacunar contra el VPH al 90 % de las niñas antes de los 15 años; realizar pruebas de tamizaje de alto rendimiento al 70 % de las mujeres antes de los 35 años y nuevamente antes de los 45; y tratar al 90 % de las mujeres con lesiones precancerosas y al 90 % de aquellas con cáncer invasivo.

Según las estimaciones de la OMS, alcanzar las metas 90-70-90 en los países de ingresos bajos y medianos bajos permitiría evitar de forma acumulada unas 300.000 muertes por cáncer cervicouterino para 2030, más de 14 millones para 2070 y más de 62 millones para 2120.