Sanciones contra aviación iraní no afectarán lazos entre Teherán y Moscú, dice embajador

"No reconocemos las sanciones estadounidenses contra Rusia, y Rusia tampoco reconoce las sanciones estadounidenses contra Irán", declaró el diplomático a la agencia RIA Nóvosti.

Jalali calificó de ilegales las medidas restrictivas de Washington, pero aseguró que Teherán está preparado para afrontarlas.

Añadió que las aerolíneas iraníes llevan mucho tiempo operando con éxito bajo restricciones extranjeras.

Las autoridades iraníes anunciaron el martes la suspensión de los vuelos a Bagdad y Mascate desde la medianoche, horas antes de que entrasen en vigor nuevas sanciones estadounidenses que buscan detener las conexiones internacionales de las aerolíneas del país persa.

Azerbaiyán, vecino de Irán, también anunció la víspera la suspensión de los vuelos de las compañías aéreas iraníes a causa de las nuevas sanciones de Estados Unidos.

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A comienzos de mes, Estados Unidos anunció sanciones contra 27 aerolíneas de la República Islámica, que entran en vigor este miércoles, según afirmó el secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent, a la cadena CNBC la semana pasada.

"Todas las aerolíneas iraníes quedarán paralizadas en todo el mundo", declaró Bessent a la televisión estadounidense.