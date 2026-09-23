Tribunal tailandés revela el viernes fallo en recurso por asesinato del colombiano Arrieta

Durante la vista del 25 de septiembre tendrá lugar la lectura del fallo "únicamente para la parte del acusado", mientras el 7 de octubre se celebrará otra en la que también podrá participar la parte de la víctima, dijeron este miércoles a EFE desde el tribunal.

La corte indicó asimismo que la vista será a puerta cerrada, solo para abogados y familiares, mientras fuentes cercanas al caso afirmaron que Sancho participará por videollamada desde la cárcel de Surat Thani (provincia a la que pertenece la isla de Samui), donde cumple condena.

Mientras la defensa pidió en su recurso repetir el juicio u otra vista con nuevos testigos, la familia de Arrieta solicitó que se eleve el castigo a la pena capital y una indemnización superior a la fijada en la sentencia de primera instancia de agosto de 2024, de 4,42 millones de bat (unos 117.000 euros, 133.500 dólares).

El Tribunal Provincial de Samui, encargado del caso, recibió este mes el fallo sobre los recursos elaborado previamente por el Tribunal de Apelaciones de Phuket.

Aunque se prevé que se trate de una única resolución sobre ambos recursos, esto no ha sido confirmado por las cortes y se desconoce si lo que se comunicará a Sancho el viernes será la decisión íntegra sobre sendos recursos o parte de la misma.

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Según una fuente cercana al caso, la del viernes será la única vista y la del 7 de octubre quedaría eliminada, algo que aún debe confirmar la corte.

El Tribunal Provincial de Samui condenó en primera instancia a cadena perpetua a Sancho el 29 de agosto de 2024, tras hallarle culpable del asesinato premeditado y el descuartizamiento de Arrieta en la vecina isla tailandesa de Phangan un año antes, el 2 de agosto de 2023.

La familia de Arrieta y la defensa de Sancho presentaron sus recursos en diciembre de 2024 y marzo de 2025, respectivamente: mientras la parte del colombiano solicitó que se elevara el castigo por la "contundencia" de las pruebas, el equipo legal del español busca eliminar la premeditación y defiende que la muerte se debió a una pelea.

Aunque el asesinato premeditado conlleva la pena de muerte en Tailandia (que el país apenas aplica), la confesión inicial del acusado sirvió de atenuante para rebajar la condena, pese a que más tarde Sancho dijo que fue un accidente.

Hijo y nieto de famosos actores españoles -Rodolfo Sancho y Sancho Gracia-, Sancho, de ahora 32 años, y Arrieta, cirujano plástico colombiano de entonces 44, se conocieron en 2022 a través de Instagram y se habían visto en varias ocasiones en España antes de citarse en Phangan el día de los hechos.

Ambas partes cuentan con hasta dos apelaciones (esta primera y otra posible ante el Supremo) hasta que haya sentencia firme, momento a partir del cual la defensa podría comenzar a solicitar el traslado de Sancho a España en virtud de un convenio.