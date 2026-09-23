Ultraderechista López Aliaga participa en debate por Alcaldía de Lima pese a restricciones

Con miras a las elecciones regionales y municipales del próximo 4 de octubre, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) organizó este martes el segundo y último de los debates que enfrentarán a los candidatos de 26 partidos políticos que postulan a la Alcaldía de Lima Metropolitana y que estuvo protagonizado por propuestas para la lucha contra la inseguridad ciudadana.

La participación de López Aliaga, líder del partido Renovación Popular y primero en la intención de voto de las próximas elecciones municipales, no estaba confirmada debido a las restricciones electorales, pero finalmente participó de la misma forma que el resto de aspirantes.

La posibilidad de que el ultraderechista vuelva a ser alcalde de Lima constituye una reelección inmediata encubierta que prohíbe la normativa peruana, pero que las autoridades electorales han permitido al presentarse ahora al cargo de teniente alcalde (vicealcalde) con un candidato a alcalde, Luis Rubio, que ha renunciado a su candidatura.

Esto hace que, en caso de ganar la lista de Renovación Popular, López Aliaga volvería a ser alcalde de la capital peruana al ser el segundo de la lista de su partido, un método utilizado por decenas de alcaldes en el país para eludir la prohibición de reelegirse en el cargo de manera inmediata.

López Aliaga fue elegido alcalde de Lima para el período 2023-2026, pero a finales de 2025 renunció al cargo para ser candidato presidencial, donde quedó en tercer lugar, a muy pocos votos de haber pasado a la segunda vuelta contra la derechista Keiko Fujimori, quien acabó enfrentándose al candidato izquierdista Roberto Sánchez.

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Pese a que López Aliaga fue elegido en abril para ser senador, el empresario y político renunció a su asiento en el Senado para, a través de esta estratagema, intentar nuevamente ser el alcalde de Lima.

Este martes, fue muy criticado en el debate por sus contrincantes, quienes le reprocharon que el lema de "Lima, potencia mundial", con el que López Aliaga ganó las elecciones municipales de 2022, fue un "fracaso", pues durante su gestión, señalaron, la capital peruana se ha convertido en potencia de extorsión, violencia y tráfico.

Fue especialmente crítico Samuel Daza, el candidato de Fuerza Popular, el partido de Fujimori, que pese a ser aliado de Renovación Popular en el Legislativo, acusó a López Aliaga de haber mentido y abandonado a los limeños, tras haber dejado la alcaldía para ser candidato presidencial.

Del mismo modo, la candidata del Partido Aprista Peruano, Mónica Yaya, declaró que el exalcalde dejó Lima "en el abandono" y afirmó que en 2025 se registraron en la capital los índices de extorsión y crimen más altos de los últimos años.

En su intervención, el líder de Renovación Popular aseguró que invertirá más de cien millones de soles (30 millones de dólares) en inteligencia municipal para combatir el crimen organizado, implementará buses metropolitanos eléctricos y reforzará los comedores populares.

El candidato derechista Francis Allison (Avanza País), que es tercero en intención de voto (10 %), mencionó en el debate un plan masivo de titulación de propiedades y anunció recompensas para capturar sicarios.

Varios candidatos propusieron distintos proyectos de inteligencia artificial para combatir la delincuencia y crimen organizado, como el izquierdista Juan Carlos Alvarado Mestanza (Alianza Electoral Venceremos), Elizabeth León (Frente de la Esperanza 2021) y Rubén Bonilla (Fuerza Ciudadana).