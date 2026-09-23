Uruguay busca anticiparse a los desafíos de las plataformas digitales en las elecciones

Según el directivo de Observacom, los participantes del seminario 'Integridad electoral en Uruguay: transparencia, libertad de expresión y plataformas digitales' coincidieron en que el sistema democrático uruguayo puede servir de "referencia de buenas prácticas" para otros países de la región, pero para ello, el país necesita "entender lo que está pasando" y "ponerse a tiro".

El seminario de este miércoles estuvo motivado por el hecho de que hay organismos internacionales que trabajan estos temas y que "pueden dar muchos insumos" para que el país encuentre "una solución a la uruguaya".

Gómez entiende que Uruguay "también puede jugar un papel importante para otros países" y hacer que la fortaleza de su sistema democrático y la confianza en su sistema electoral sirva de "referencia de buenas prácticas".

Según Gómez, los espacios digitales deben observarse "con mucha atención", porque allí "se están generando procesos positivos", pero también otros muy negativos, como son los discursos de odio y la desinformación.

"La democracia hoy se da en las redes sociales y los dueños, empresas privadas e internacionales sin siquiera oficina en Uruguay, están teniendo un rol muy importante que debe ser incluido en esta conversación", expresó.

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El seminario contó con la presencia de la vicepresidenta de Uruguay, Carolina Cosse, quien se posicionó en defensa de la alfabetización, de la libertad de expresión y de la protección de "la capacidad de discernir".

"Qué importante que es la alfabetización digital y la no digital para que seamos usuarios calificados, para que las herramientas no nos dominen y para que nosotros podamos usar las herramientas para construir más democracia y no ser víctimas de las herramientas", expresó Cosse.

A partir de los resultados de este miércoles, Observacom creará un documento con "insumos para lo que sigue", con una agenda y propuestas, que será entregado al Ministerio uruguayo de Relaciones Exteriores.