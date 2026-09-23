Voto hispano favorecería a demócratas de Texas y Florida en noviembre: The New York Times

El estudio señala que los demócratas aventajan a los republicanos por un 64 % al 29 % a nivel nacional entre los votantes hispanos probables en la pregunta sobre qué partido apoyarían para el Congreso.

La cifra supone un giro respecto a la presidenciales de 2024, cuando los mismos encuestadores registraron una ventaja de solo siete puntos de la entonces candidata demócrata Kamala Harris sobre Donald Trump entre los hispanos en sus últimos sondeos previo a las elecciones.

Si este cambio nacional se trasladara a los distritos con una importante población hispana, Texas y Florida podrían convertirse en los principales campos de batalla, detalla el diario.

En Florida, la proyección señala una posible ventaja demócratas de 21 puntos en el Distrito 27, que representa la republicana María Elvira Salazar en Miami-Dade, una circunscripción de fuerte presencia cubana que dio a Trump una ventaja de 15 puntos en 2024.

La semana pasada, Salazar difundió un anuncio en el que le decía a Trump que "los mismos hispanos que te ayudaron a llegar a la Casa Blanca en 2024 se sienten traicionados hoy" por la deportaciones.

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En este estado tendrían también posibles ventajas demócratas en los distritos 26 y 28, con 25 puntos. Además, trece puntos en el 22, doce en el 12 y once tanto en el Distrito 14 como en el siete.

El sondeo de Times/Siena, realizado entre el ocho y el 13 de septiembre, situó en 26 % la aprobación de Trump entre los hispanos.

El cambio es especialmente relevante para Texas y Florida, donde los republicanos rediseñaron los mapas electorales con la expectativa de conservar parte del apoyo hispano obtenido por Trump en 2024.

En Texas los demócratas podrían ser competitivos en al menos seis distritos que Trump ganó por más de diez puntos en 2024.

La proyección, que no se basó en sondeos específicos de cada distrito, sitúa posibles ventajas demócratas de 31 puntos en el Distrito 28, 25 en el 15, 24 en el 34, 18 en el 23 y 16 puntos tanto en el 35 como en el 9.

Además, el demócrata James Talarico ha encabezado los sondeos recientes citados por The New York Times, que compite contra el republicano Ken Paxton por el escaño de Texas en el Senado de EE.UU. y cuenta con el apoyo de Trump.

El comportamiento de este electorado será uno de los elementos a seguir en noviembre, cuando los estadounidenses elijan la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado.