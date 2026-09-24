Abás critica que EEUU le haya negado la visa: "El pueblo palestino no debe ser castigado"

"El pueblo palestino y sus líderes no deben ser castigados por sus peticiones, por su ocupación, por querer dirigirse a la ONU, a la Corte Internacional de Justicia y a la Corte Penal Internacional", dijo durante su intervención, que ha tenido que ser telemática por segundo año consecutivo por la negativa del Gobierno de Donald Trump de dar visados a la delegación palestina.

La Administración de Trump anunció esta medida alegando una "falta de reformas" y la intención del Ejecutivo palestino de "internacionalizar el conflicto israelí-palestino" mediante denuncias a esos dos tribunales internacionales por la ofensiva israelí en Gaza, investigada por un posible genocidio.

Según defendió Abás en un discurso pregrabado de 24 minutos, "denegar a la delegación palestina acceso a la sede de las Naciones Unidas constituye una violación de la obligación de Estados Unidos como país anfitrión", por lo que exhortó a la Administración estadounidense a "levantar estas sanciones y restricciones".

"Nuestra voluntad de invocar el derecho internacional y sus instituciones es una elección pacífica y civilizada en un acto contrario a la paz", insistió.

En su discurso, el presidente palestino rechazó asimismo las acusaciones de Estados Unidos de falta de reformas afirmando que la Autoridad Palestina ha cumplido con sus obligaciones con "un programa nacional de reforma completa" y comprometiéndose con el derecho internacional "para acabar con la violencia y el terrorismo a favor de la solución de los dos Estados".

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Abás abogó por el "diálogo y el respeto mutuo" con el objetivo de aplicar la solución de los dos Estados -israelí y palestino-, para que "se establezca la paz en lugar de castigar a la parte que ha elegido la vía del derecho internacional y la acción política y diplomática para garantizar sus derechos".