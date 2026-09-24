Albares recibe en Nueva York garantías de colaboración de su homólogo marroquí sobre Ceuta

Fuentes de Exteriores informaron de esa reunión y de que los dos ministros abordaron la devolución de los migrantes irregulares que permanecen en Ceuta desde el 30 de julio y que no tengan derecho a protección internacional.

Ante ello, según estas fuentes, Marruecos reiteró su plena colaboración.

Por su parte, Albares recalcó que quiere mantener una buena relación con Marruecos basada en el respeto a la soberanía, a la integridad territorial y a los principios de la declaración conjunta de 2022.

El pasado lunes, el jefe de la diplomacia española ya avanzó que se vería con Burita esta semana, al coincidir ambos en Nueva York con motivo de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU, para abordar el retorno de los migrantes que siguen en Ceuta tras la entrada masiva del pasado 30 de julio.

Ya aseguró entonces que habla prácticamente a diario con su homólogo marroquí y que éste siempre le traslada que va a colaborar en todo.

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La situación de Ceuta marcó también parte de la agenda en Nueva York del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha encabezado la delegación española con motivo del nuevo periodo de sesiones de la Asamblea de Naciones Unidas.

Ante ella recalcó este jueves que Ceuta es una ciudad española y elogió la respuesta que sus ciudadanos están dando a una de las mayores crisis migratorias de los últimos años respondiendo con decencia y legalidad.

Además, en una entrevista en CNN, dijo que "está claro" que el mecanismo de control fronterizo de Marruecos falló en la entrada masiva de personas en Ceuta el pasado 30 de julio y, por eso, ha pedido a ese país respuestas y medidas.

Unas palabras que, en la rueda de prensa que ofreció para hacer balance de su participación en los eventos de la ONU de esta semana, subrayó que ni suponen un cambio de sus argumentos sobre Marruecos ya que insistió en que siempre ha dicho lo mismo, que Marruecos colabora aunque hubo fallos a finales de julio.