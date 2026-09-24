Argentina y Emiratos Árabes Unidos inician negociaciones para un acuerdo de libre comercio

“Dimos inicio a las negociaciones de un acuerdo de libre comercio que permitirá aumentar nuestras exportaciones y que también servirá de marco para las inversiones de (la petrolera) XRG en el proyecto Argentina LNG”, informó el canciller argentino, Pablo Quirno, en un mensaje publicado en la red social X, en el que adjuntó una declaración conjunta de ambos países.

El anuncio de un Acuerdo de Asociación Económica Integral (CEPA, por sus siglas en inglés) fue difundido por la Cancillería argentina tras una reunión en Nueva York entre Quirno, y el ministro de Comercio Exterior de los EAU, Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, en el marco del 81° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Según el texto oficial, el CEPA busca fomentar mayores sinergias entre ambas economías y atraer inversiones en sectores como minería y minerales, inteligencia artificial y centros de datos, productos farmacéuticos, energía, agroindustria, industria aeroespacial, turismo e infraestructura.

En paralelo, Argentina ya negocia un acuerdo comercial con los EAU a través del Mercosur desde 2024, en un proceso que acumula cuatro rondas de negociación.

En agosto, Quirno había adelantado que el país suramericano avanzaría de forma bilateral en acuerdos comerciales si el Mercosur no acompañaba la velocidad que necesita el Gobierno de Javier Milei.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El comunicado destacó también la alianza entre la petrolera estatal argentina YPF y XRG, compañía energética de los EAU, como ejemplo de las inversiones que ambos países buscan promover.

La asociación forma parte del proyecto Argentina LNG, impulsado por YPF junto con la italiana Eni y XRG, que contempla dos unidades flotantes de licuefacción y una capacidad total proyectada de 12 millones de toneladas anuales de gas natural licuado (GNL).

Quirno señaló que el acuerdo con XRG abarca “desde la producción en Vaca Muerta hasta su exportación” y contempla inversiones por 51.000 millones de dólares durante el desarrollo del proyecto.