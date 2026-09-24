Bachelet y Boric piden a Kast "reconsiderar" adhesión de Chile al Escudo de las Américas

A través de una misiva conjunta, ambos exjefes de Estado manifestaron su "preocupación" ante la decisión del actual mandatario de adherir a la iniciativa, que fue informada al país el pasado martes desde Nueva York.

"La cooperación internacional es indispensable para enfrentar amenazas transnacionales como el crimen organizado. Sin embargo, esa cooperación debe realizarse siempre resguardando plenamente la autonomía de las decisiones de Chile y sin subordinar nuestra política exterior, de seguridad o defensa a prioridades definidas por una potencia extranjera", señalaron los exgobernantes.

"Nos preocupa, asimismo, que conceptos como el de una "soberanía continental" puedan terminar debilitando el principio fundamental de soberanía nacional que nuestro país históricamente ha defendido", recalcaron Bachelet y Boric.

En la misma línea, plantearon que "en el actual escenario geopolítico, Chile no debe verse obligado a escoger un bando", sino "fortalecer sus alianzas y relaciones con distintos países y regiones, sin exclusiones impuestas desde fuera y preservando siempre su autonomía estratégica".

El nuevo cuestionamiento se sumó a las críticas de la oposición que han advertido que el Escudo de las Américas, inaugurado en marzo pasado en un hotel privado de Trump en Miami, obedece a un "afán hegemónico" del país norteamericano.

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Kast salió a contener las críticas mientras continuaba de gira en Nueva York, y aseguró no haber recibido presiones de la Casa Blanca y que el país "no perderá su soberanía".

"Nosotros no vamos a participar en intervenciones militares en otros países y tampoco vamos a perder nuestra soberanía con la llegada de eventuales ejercicios militares para combatir el crimen organizado", afirmó Kast desde Estados Unidos.

El Gobierno de Chile anunció el martes su adhesión al Escudo y detalló que la participación en este grupo de coordinación "genera beneficios operacionales inmediatos" como el acceso a información, inteligencia, "capacitación de fuerzas de seguridad como Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones (PDI)", señaló el Gobierno.

El documento publicado por el Gobierno estadounidense incorpora elementos vinculados a la economía, las cadenas de suministro de minerales críticos e infraestructura digital de los países miembros.

Junto con Chile, participan también Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago.

En total, son 25 las organizaciones criminales señaladas por el grupo diseñado por la Casa Blanca, entre las que se encuentran las brasileras Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho, además de las ecuatorianas Los Choneros y Los Lobos y la banda transnacional Tren de Aragua.