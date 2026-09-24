Bailaora española Sara Calero actuará por primera vez en Lima con espectáculo 'De la cal'

Calero presentará este espectáculo en el Museo de Arte de Lima (Mali) con el apoyo de la Embajada de España en Perú, al que se podrá acceder de manera gratuita hasta completar aforo.

En la puesta en escena 'De la cal', Calero hace un recorrido por su extenso repertorio, ofreciendo una mirada renovada, intensa y contemporánea sobre los diversos palos del flamenco y las formas tradicionales de la danza española.

"La artista domina un completo registro de formas de danza con una técnica completa y pulida y la creatividad de actualizar el género mezclando la danza clásica con el baile flamenco consiguiendo un armonioso y exitoso resultado", según resaltó en un comunicado la embajada española en Lima.

Los pasajes de 'La Finitud' incluyen elementos de gran riqueza visual, como la utilización de una gran tela roja en la que se envuelve mientras baila.

Acompañando a Calero sobre las tablas estarán Sergio 'El Colorao' al cante y Javier Conde a la guitarra.

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Sergio 'El Colorao' es un destacado cantaor de flamenco que posee tres primeros premios en el prestigioso concurso Festival del Cante de las Minas, en las modalidades de soleá, vidalita y farruca.

Por su parte, Javier Conde posee una reconocida técnica como concertista de guitarra flamenca y ha obtenido algunos de los premios más prestigiosos del panorama español, además de colaborar con Manolo Sanlúcar, Enrique de Melchor, Lebrijano y José Mercé, entre otros.

Calero se ha consolidado como uno de los máximos referentes de la renovación coreográfica del panorama español actual, formada en la tradición clásica y con trayectoria en instituciones emblemáticas como el Ballet Nacional de España, la Compañía de Antonio Márquez y la Compañía Ibérica de Danza.

La artista ha compartido escenario con grandes leyendas como Carmen Linares y Esperanza Fernández, y ha sido reconocida con distinciones como el Premio Revelación en el Festival de Jerez y el galardón del Certamen Coreográfico de Madrid.

En 2011 fundó la Compañía Sara Calero, con la que ha creado 14 montajes presentados en los más prestigiosos festivales españoles e internacionales.