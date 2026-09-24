Banco Mundial aprueba programa de 800 millones de dólares para infraestructura en Ecuador

Banco Mundial aprueba programa de 800 millones de dólares para infraestructura en Ecuador

Quito, 24 sep (EFE).- El Banco Mundial aprobó un programa de financiación de 800 millones de dólares para proyectos de infraestructuras de gobiernos locales y entidades públicas de Ecuador que se ejecutará en tres fases durante diez años, según informó este jueves la entidad.