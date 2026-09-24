Bielorrusia libera a más presos políticos días después de visita de enviado de EE.UU.

"El presidente bielorruso, Alexandr Lukashenko, firmó un decreto que indulta a 15 personas condenadas, entre ellas 13 que cometieron delitos extremistas", señaló el canal de Telegram progubernamental 'Pul Pérvogo'.
Según el medio, la mayoría de las personas indultadas son mujeres.
"Todas ellas presentaron solicitudes de indulto, admitieron su culpa, expresaron remordimiento por sus actos y prometieron llevar una vida respetuosa con la ley", reza el comunicado.
El pasado 16 de septiembre Bielorrusia ya liberó a 25 presos políticos a cambio del levantamiento de las sanciones de Estados Unidos a dos de sus empresas.
A la vez, los defensores de derechos humanos bielorrusos reconocieron la semana pasada que se esperaba la liberación de más de un centenar de presos políticos, pero que las negociaciones con el Gobierno eran más complicadas de lo esperado por la parte estadounidense.
Las personas que salieron en libertad el 16 de septiembre fueron expulsadas del país, denunciaron los activistas, que agregaron que otros presos políticos no aceptaron abandonar su patria y, posiblemente, por eso aún permanecen entre rejas.
Desde diciembre pasado el autoritario líder bielorruso Aleksandr Lukashenko y el enviado de la Casa Blanca han sostenido varias rondas de consultas, tras las cuales Minsk aceptó indultar a 123 presos, incluyendo a los principales líderes opositores, a cambio del levantamiento de las sanciones a las exportaciones de potasio.