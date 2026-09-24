Bielorrusia libera a más presos políticos días después de visita de enviado de EE.UU.

Bielorrusia libera a más presos políticos días después de visita de enviado de EE.UU.

Moscú, 24 sep (EFE).- Las autoridades bielorrusas anunciaron este jueves la liberación de 15 personas, 13 de ellas condenadas por "extremismo", una decisión que se produce pocos días después de la salida en libertad de 25 presos políticos que siguió a la visita a Minsk del emisario especial de la Casa Blanca, John Cole.