Bolsonaro pide al Supremo la suspensión inmediata de su condena por golpismo

A diez días de las elecciones presidenciales, los abogados del líder ultraderechista enviaron la petición al magistrado Kassio Nunes Marques, que ocupa uno de los once asientos del alto tribunal desde 2020, cuando fue postulado durante el Gobierno del propio Bolsonaro.

El exmandatario pide que se suspenda cautelarmente la ejecución de su condena hasta que se celebre un juicio sobre la revisión criminal del caso, parado desde hace meses en la máxima instancia judicial del país.

Argumenta que la Primera Sala del Supremo, que dictó por mayoría de cuatro votos contra uno su pena el 11 de septiembre de 2025, es "absolutamente incompetente" para juzgarlo, de acuerdo con el recurso.

En su opinión, el Plenario del Supremo es el órgano competente para procesar delitos comunes asociados al ejercicio de la Presidencia.

Bolsonaro, de 71 años, fue condenado a 27 años y 3 meses de cárcel por "liderar" un complot golpista que buscaba mantenerle en el poder e impedir la investidura del actual gobernante, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, vencedor de las elecciones de 2022.

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Según la sentencia, la trama planeó incluso asesinar a Lula y a su vicepresidente, Geraldo Alckmin, y presionó a los comandantes de las Fuerzas Armadas para sumarse a la causa, pero los jefes del Ejército y la Fuerza Aérea se negaron.

La defensa del ex jefe de Estado ha intentado en numerosas ocasiones revertir la condena, sin éxito. Hasta ahora, los recursos eran dirimidos por el juez Alexandre de Moraes, instructor del caso, y convalidados por la Primera Sala.

Este nuevo recurso llega en un momento particularmente convulso en el Supremo, con varios de sus jueces, entre ellos De Moraes, bajo sospecha por su proximidad con un banquero encarcelado por un fraude financiero millonario.

Además, se produce a poco más de una semana de las elecciones presidenciales, en las que el senador Flávio Bolsonaro, primogénito de Jair, se perfila como el principal adversario de Lula, candidato a la reelección.

Según las últimas encuestas, Bolsonaro hijo y Lula están empatados técnicamente con miras a una eventual segunda vuelta de los comicios.