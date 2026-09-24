Bosnia despide a dos soldados por glorificar al fallecido criminal de guerra Ratko Mladic

Bosnia despide a dos soldados por glorificar al fallecido criminal de guerra Ratko Mladic

Zagreb, 25 sep (EFE).- Las autoridades de Bosnia-Herzegovina despidieron este jueves a dos soldados por glorificar al fallecido criminal de guerra Ratko Mladic y remitió a la Fiscalía los casos de otros 35 militares para que tome medidas disciplinarias.