Canadá y Vietnam elevan su relación a asociación estratégica durante la visita de To Lam

El primer ministro canadiense, Mark Carney, recibió a To Lam en el Parlamento y destacó el rápido crecimiento de las relaciones económicas entre ambos países.

"En los últimos cinco años, nuestro comercio se ha más que duplicado", declaró Carney, quien señaló que las conversaciones se centrarían en energía convencional y limpia, agricultura, cooperación en defensa y los contactos entre sus poblaciones.

El comercio bilateral de mercancías alcanzó los 20.600 millones de dólares canadienses (unos 14.800 millones de dólares estadounidenses) en 2025 y Vietnam es el principal socio comercial de Canadá entre los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

La nueva asociación estratégica establece ocho áreas de cooperación, entre ellas comercio e inversión, transporte y cadenas de suministro, inteligencia artificial y tecnologías avanzadas, energía, seguridad alimentaria y sector agroalimentario, defensa y seguridad, y educación y cultura.

Además, los dos países concluyeron las negociaciones para ampliar su acuerdo de transporte aéreo, lo que permitirá vuelos directos de pasajeros y carga entre Canadá y Vietnam.

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Ambos gobiernos también firmaron un memorando sobre cooperación energética que incluye gas natural licuado (GNL), hidrógeno y energías renovables. Además, acogieron favorablemente el diálogo en curso sobre la posibilidad de una cooperación nuclear civil entre entidades canadienses y vietnamitas.

To Lam destacó, por su parte, el "notable progreso" de las relaciones bilaterales y afirmó que los vínculos entre los dos países han avanzado "a pasos agigantados".

La visita se produce mientras Ottawa intenta diversificar sus relaciones comerciales y políticas y reforzar su presencia en el Indopacífico. Vietnam preside en 2026 la comisión del acuerdo comercial transpacífico CPTPP y organizará el foro APEC en 2027.