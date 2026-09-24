Caparrós abrirá la 51 Feria del Libro de Buenos Aires, con España como invitada de honor

Caparrós, radicado en España y ganador, entre otros, del premio Ortega y Gasset a su trayectoria profesional en 2023, regresa así a la Feria del Libro de su ciudad natal después de tres años de ausencia.

Su participación en la próxima edición del evento cultural anual más importante de Buenos Aires fue anunciada este jueves durante un acto en el auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional de la capital argentina, que contó con la participación de escritores, editores, lectores y autoridades locales.

Ezequiel Martínez, director general de la Fundación El Libro, encargada de organizar la feria, se refirió al autor como "un periodista total" y consideró que "pertenece a esa estirpe de escritores que narran la realidad con herramientas de la ficción".

En el acto, el embajador de España en Argentina, Joaquín María de Arístegui, expresó que la invitación a la próxima feria "es un gran honor y un gran orgullo" para su país y adelantó que uno de los elementos medulares será la conmemoración de la Generación del 27, con ocasión de su centenario.

El embajador presentó un mensaje grabado del ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, quien dijo que este país llevará a la feria más de 50 autores y autoras, además de profesionales de la edición, la ilustración y el cómic.

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Enfatizó que la participación de España pondrá también el acento e la bibliodiversidad y pluralidad, así como en la memoria del exilio de aquellos autores españoles que encontraron refugio en Argentina.

Tras la interpretación de dos piezas de Manuel de Falla por el pianista español Raúl Canosa, el presidente de la Fundación El Libro, Christian Rainone, dijo que la participación de España es "un honor y una decisión estratégica".

"España es el principal socio editorial de la Argentina, la puerta de entrada de nuestros autores al mercado europeo y de habla hispana y una industria hermana con la que compartimos la lengua, historia y desafíos", mencionó, al anunciar una serie de medidas para incentivar a las editoriales a asistir al evento y fomentar la venta de libros en un momento de crisis en el sector.