Casi 40 millones de euros en la subasta de colección de Graziella Patiño de Ortiz Linares

Entre los 59 lotes subastados, la pintura 'L'Instant désiré', de Jean-Honoré Fragonard, alcanzó 10,6 millones de euros, triplicando su estimación máxima y convirtiéndose en la segunda obra más cara del artista vendida en subasta, mientras que Antoine Watteau alcanzó 10,37 millones con 'L'Île enchantée', también récord francés para el artista.

El retrato 'Julius Caesar' de Jean-Auguste-Dominique Ingres, un encargo imperial de Napoleón III, se adjudicó por 2,36 millones de euros, más del triple de su estimación mínima y un récord mundial en subasta para el pintor, mientras un dibujo de Fra Bartolomeo, uno de los principales maestros del Renacimiento florentino, alcanzó 768.000 euros, estableciendo un récord francés para una obra del artista.

La venta incluyó también artes decorativas, plata y mobiliario francés. Un conjunto de cuatro candelabros de tres brazos realizados por Thomas Germain y François-Thomas Germain para la corte portuguesa alcanzó un importe de 3,4 millones de euros.

Entre el mobiliario destacó una pareja de muebles rinconeros lacados atribuidos a Bernard II van Risamburgh, relacionados con Madame de Pompadour, que se vendió por 1,15 millones de euros, más de cuatro veces su estimación.

El Museo Nacional del Castillo de Versalles ejerció además su derecho de tanteo para adquirir por 384.000 euros una pareja de apliques reales de época Luis XV atribuidos a Jacques Caffiéri.

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Según Christie's, el 64 % de los lotes superó su estimación máxima, en una venta que atrajo a coleccionistas internacionales y que la casa de subastas presentó como una muestra del renovado interés por la pintura francesa del siglo XVIII y las artes decorativas.

"Estos resultados demuestran la fuerte demanda de obras raras y de gran calidad, así como de piezas con una procedencia prestigiosa", afirmó en un comunicado Paul Gallois, responsable de Mobiliario y Artes Decorativas de Christie's Europa.

Graziella Patiño de Ortiz Linares (1900-1980), nacida como Graziella Patiño Rodríguez, fue una destacada figura de la alta sociedad boliviana e internacional, reconocida por ser una de las coleccionistas de arte y de platería más importantes de su época.

Era hija de Simón Iturri Patiño, un magnate boliviano conocido como el 'Rey del Estaño', y en 1926 se casó en París con Jorge Ortiz Linares, un reconocido abogado que se desempeñó como embajador de Bolivia en Francia.