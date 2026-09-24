Cazas, marines y la canción 'Yankee doodle', en la recepción a Xi en la Casa Blanca

El evento se celebró en la famosa rosaleda de la residencia presidencial, una localización poco habitual para una recepción de este tipo motivada por las extensivas obras realizadas por Trump en la Casa Blanca, entre ellas el nuevo helipuerto, construido en el Jardín Sur, donde normalmente se llevaban a cabo estos actos protocolarios.

En una ceremonia en el que interpretaron marchas diferentes bandas del Cuerpo de Infantes de Marina, el Cuerpo de Pífanos y Tambores de la Vieja Guardia del Ejército intervino también para interpretar, entre otras, 'Yankee doodle', una famosa tonada patriótica (usada también como rima infantil) cuyos orígenes se remontan al siglo XVIII, antes de la independencia de Estados Unidos.

Además, durante la ceremonia, a la que asistieron ambos mandatarios acompañados de la primera dama estadounidense y china, Melania Trump y Peng Liyuan, miembros del Cuerpo de Marines llevaron a cabo el ejercicio silencioso de manejo sincronizado de fusiles.

El acto estuvo coronado por el sobrevuelo de cazas F-22 y un bombardero B-2, un activo al que Trump tiene en gran estima porque fue el empleado por el Pentágono para bombardear instalaciones nucleares iraníes en junio de 2025.

La de Xi es la primera visita de Estado que lleva a cabo a la Casa Blanca desde 2015, cuando se reunió ahí con el expresidente Barack Obama.

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Se trata del segundo cara a cara entre Trump y Xi en lo que va del año, tras el viaje que el republicano hizo el pasado mayo a Pekín.

El objetivo es rebajar las tensiones en una relación marcada por las disputas comerciales, tecnológicas y geopolíticas, desde los aranceles y las tierras raras hasta la guerra de Irán, Taiwán y la carrera por la inteligencia artificial (IA).

Aunque no se esperan grandes acuerdos, ambos líderes tratarán previsiblemente de preservar el tono cordial de sus anteriores encuentros y mantener abiertos los canales de diálogo.