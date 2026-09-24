Chihuahua reanuda exportación de ganado mexicano a EE.UU tras cierre por gusano barrenador

El primer cruce estuvo integrado por 750 cabezas de ganado y se realizó bajo nuevos protocolos de inspección sanitaria establecidos entre autoridades mexicanas y estadounidenses. La operación aumentará de manera gradual conforme se evalúe el funcionamiento del nuevo esquema.

Álvaro Bustillos, presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua, calificó la reapertura como un momento histórico para una actividad que durante más de un siglo ha mantenido al mercado estadounidense como uno de sus principales destinos.

“Por más de 120 años nuestro mercado natural es la exportación hasta Estados Unidos, y nada más ha habido tres veces históricamente que se ha cerrado la exportación: la Revolución Mexicana, la fiebre aftosa y ahora con el tema del gusano barrenador”, expresó.

Para permitir la reanudación de las exportaciones se reforzó la infraestructura de inspección con binomios caninos especializados, lectores de radiofrecuencia para mejorar la trazabilidad del ganado, adecuaciones en las áreas de revisión y cambios en los tratamientos sanitarios, de acuerdo con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Juan Carlos Flores, jefe del Departamento de Ganadería de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno de Chihuahua, aseguró que la reapertura es resultado de casi dos años de trabajos y adecuaciones.

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“Finalmente, podemos ver la cosecha de todo lo que hemos estado haciendo en coordinación siempre con el comité estatal, con el gobierno del estado y con la Unión Ganadera, para poder cumplir con todos los protocolos”, afirmó.

Para las autoridades sanitarias, la meta oficial es alcanzar hasta 1.500 animales diarios a partir de la cuarta semana de operaciones, siempre que se mantengan las condiciones sanitarias y se cumplan los protocolos establecidos para impedir la propagación del gusano barrenador.