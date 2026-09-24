Croacia aprueba extraditar a Alemania a un sospechoso de sabotear gasoductos Nord Stream

El abogado del sospechoso tiene tres días para presentar un recurso, informa la agencia de noticias croata Hina l

La resolución judicial establece que una vez que el permiso de extradición sea firme, el Ministerio del Interior zroata entregará a Zhuravlov a las autoridades alemanas.

La Policía croata lo detuvo el pasado 18 de agosto en un hotel de la ciudad adriática de Pula donde, según medios locales, se alojaba bajo una identidad falsa haciéndose pasar por integrante de un equipo que rodaba una película sobre el sabotaje del que se le acusa.

En aquel momento se estaba rodando cerca de Pula la película 'Snake Island', utilizando la costa de Pula para recrear una localización del Báltico, dado que la trama del filme guarda relación con el sabotaje real.

La policía había informado previamente que el Tribunal Federal de Justicia de Karlsruhe (Alemania) había emitido una orden europea de detención.

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El sospechoso es un buceador profesional y, supuestamente, formó parte de un equipo de sabotaje que colocó explosivos en los gasoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2 cerca de la isla danesa de Bornholm, en septiembre de 2022.

El pasado agosto, la Fiscalía alemana anunció que el sospechoso, segundo detenido por los ataques al Nord Stream, está acusado de sabotaje y de la destrucción de estructuras e instalaciones.

El otro arrestado ha sido identificado como Serguí K., un exmilitar ucraniano que fue detenido en Italia el año pasado y entregado a Alemania, donde está siendo investigado por separado.

Las explosiones, ocurridas el 26 de septiembre de 2022, destruyeron tres de las cuatro hileras de estas conducciones submarinas que transportan gas ruso hasta Alemania por debajo del mar Báltico, lo que causó graves daños materiales e interrumpió el suministro.