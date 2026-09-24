Detienen a cuatro personas en Paraguay vinculadas a red de tráfico internacional de oro

La denominada 'Operación Aurelia' involucró nueve allanamientos en Asunción, la capital paraguaya, así como en las localidades de Ypané, Limpio, Fernando de la Mora y Luque, todas del departamento Central, el más poblado del país.

El jefe del Departamento contra el Crimen Organizado de la Policía paraguaya, el comisario Luis López, dijo a EFE que, de acuerdo con sus pesquisas, el metal es traído desde Brasil por tierra o vía aérea hasta Paraguay y de allí era llevado a Panamá antes de ser trasladado a Estambul (Turquía).

También se investiga -detalló- si el oro era llevado desde Sao Paulo (Brasil) hasta Dubái y luego a Estambul.

Los agentes de Policía y los fiscales detuvieron a dos mujeres de nacionalidad paraguaya y dos hombres, un sueco y un sirio, detalló en un informe la Dirección contra el Crimen Organizado.

El Ministerio Público indicó en un comunicado que se ha ordenado la captura, como parte de las investigaciones, "de siete sospechosos en total".

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En el operativo también se incautaron vehículos "de alta gama", dinero en efectivo (dólares, guaraníes, reales, dírhams), equipos especializados, joyas presuntamente de oro, pasaportes, portátiles, celulares y documentos, entre otros.

López detalló, en una conferencia de prensa, que las indagaciones se iniciaron tras el decomiso de oro que iba a Europa desde el Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi, el principal de Paraguay.

En total se decomisaron 22 kilos del metal en noviembre del año pasado y 27 kilos en abril último.

"El material incautado anteriormente correspondería a la zona de Amazonas, Brasil, por el alto porcentaje de pureza", relató el portavoz policial a la prensa, y señaló que estudios efectuados a los lingotes arrojaron una pureza del "99 %", lo que, aseguró, indicaría que ha salido de "minerías ilegales".

El portavoz policial anunció el comienzo de una "tercera parte" de la investigación, en la que buscarán incautar los bienes de los involucrados en la presunta organización.