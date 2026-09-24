Diez empresas ecuatorianas presentan sus productos en Expoalimentaria Perú 2026

Anotó que la feria se desarrolla en Lima hasta mañana, viernes, y permite acercar la oferta nacional a potenciales compradores, distribuidores y socios comerciales.

Para ampliar la presencia de Ecuador en este espacio, el MDEP, a través de su Oficina Comercial en Lima, facilita el acercamiento con actores estratégicos de la cadena comercial.

En esta edición participan alrededor de 735 empresas y 1.600 compradores nacionales e internacionales. Además, se prevé la asistencia de cerca de 20.000 visitantes, señaló el MDEP.

Detalló que, en esta ocasión, las exportadoras Cafecom, Dulcenac, Eccofruit, Greensnacks, Inalproces, Marbelize, Nunalabs, Pronaca, Tecopesca y Wipala presentan una amplia gama de productos con valor agregado a potenciales compradores, distribuidores y socios comerciales.

Su oferta incluye café de distintos tipos: tostado, molido, en grano, soluble en polvo y liofilizado.

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Adicionalmente, se presentan alimentos como pitahaya roja y amarilla, uvilla o goldenberry; platanitos, maduritos, yuca y camote; chips de plátano, papa andina y vegetales, así como productos para mascotas.

También se promueven diferentes formatos de atún, entre ellos en lata, pouch y frasco de vidrio, además de ensalada de atún; nuggets de pollo, productos congelados, mermeladas y proteína animal.

A este portafolio se suman extractos de guayusa y cúrcuma, siropes, cereales, barras, entre otras propuestas "que incorporan innovación, diferenciación y valor agregado", indicó.

De acuerdo al Ministerio, esta diversidad de productos evidencia la capacidad de las empresas ecuatorianas para responder a las nuevas tendencias y preferencias de los consumidores, al tiempo que fortalece la presencia de la producción nacional en espacios internacionales.