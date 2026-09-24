El BCIE afianza su apuesta por la transparencia al abrir el 70 % de sus datos

Así lo confirmó la presidenta ejecutiva del organismo multilateral, la costarricense Gisela Sánchez —quien asumió la conducción del banco en diciembre de 2023—, durante una entrevista el pasado miércoles con EFE en el marco del Primer Encuentro Regional del BCIE sobre Innovación, Transparencia y Rendición de Cuentas, celebrado en la capital guatemalteca.

"Desde mi llegada hemos logrado pasar de un 30 % de datos que eran abiertos al público a un 70 %. Hemos dado completamente la vuelta a esa ecuación. Tenemos una nueva política de acceso a la información y una nueva página web que tiene un agente de inteligencia artificial que le permite a la gente preguntar de manera natural sobre nuestros proyectos", explicó Sánchez.

La presidenta ejecutiva del BCIE subrayó que estos avances forman parte de la nueva Estrategia Institucional 2025-2029, formulada bajo su liderazgo, la cual sitúa a la transparencia como uno de los cuatro pilares fundamentales del organismo, a la par de la solidez financiera, la excelencia operacional y el impacto en el desarrollo.

Para hacer efectiva esta apertura, el BCIE habilitó un portal digital que pone a disposición más de 55.000 datos sobre iniciativas, contrataciones y desembolsos. Adicionalmente, la entidad se ha sometido a evaluaciones independientes de organizaciones internacionales como Publish What You Fund para medir sus avances frente a los estándares globales de acceso a la información.

En ese contexto, el foro regional organizado esta semana Guatemala reúne a representantes de los gobiernos centroamericanos, la sociedad civil, la academia y organismos multilaterales con el propósito de intercambiar experiencias y promover una gestión pública más abierta y eficiente en la toma de decisiones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Respecto a las metas del encuentro, Sánchez enfatizó que el BCIE espera que surjan "muchísimas ideas concretas, planes y agendas de trabajo", ya que el foro organizado por el BCIE es concebido no como un evento aislado sino como una oportunidad de "escuchar con humildad y apertura" para generar planes de acción y rendir cuentas sobre su implementación posterior en la región.

Fundado en 1960 por Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, el BCIE se sitúa como la principal fuente de financiamiento multilateral para el desarrollo de Centroamérica, con la misión de promover la integración económica y el crecimiento social equilibrado entre sus 15 países socios, de los cuales 12 son naciones prestatarias, según datos de la propia entidad.

Actualmente, el BCIE gestiona una cartera activa cercana a los 13.000 millones de dólares, sin que ningún país pueda concentrar más del 23 % del total de los recursos para asegurar una distribución equitativa de los créditos en la región, según precisó la titular del banco multilateral.

En lo que va del año actual, de acuerdo con datos públicos del portal institucional del BCIE, el organismo multilateral registra 15 operaciones aprobadas por un valor de 2.006 millones de dólares y desembolsos efectuados por 812 millones de dólares.

Por su parte, el 95 % de dicha cartera crediticia se destina a financiar proyectos del sector público en infraestructura vital —como carreteras, hospitales, escuelas y redes de agua y energía renovable—, mientras que el 5 % restante apoya al sector privado mediante microcréditos con enfoque de género, según puntualizó la presidenta ejecutiva.