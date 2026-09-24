El euro cae dadas las expectativas de que la Fed subirá más los tipos de interés

El euro se cambiaba hacia las 15:00 horas GMT a 1,1375 dólares, frente a los 1,1393 dólares en las últimas horas de la negociación europea del mercado de divisas de la jornada anterior.

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el cambio de referencia del euro en 1,1367 dólares.

Buenos datos de la actividad económica de EE.UU. y del mercado laboral apuntalan las expectativas de que la Fed subirá más el precio del dinero en octubre.

Las solicitudes semanales de subsidio por desempleo bajaron la semana pasada en EE.UU. en 1.000, hasta 197.000.

El euro se depreció después de que el presidente del Banco de la Reserva Federal (Fed) de Nueva York, John Williams, que es miembro permanente con derecho a voto, dijera que es necesario subir más los tipos.

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El gobernador de la Fed Michael Barr y la presidenta del Banco de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, también consideraron que será necesario aumentar más las tasas para que la inflación baje en EE.UU. hasta el 2 %.

Estos comentarios impulsaron que la rentabilidad de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años rozara el 5,15 %, máximo desde hace 19 años, ante la débil demanda en una subasta de bonos del Tesoro a cinco años.

La subida del precio del barril de petróleo Brent, de referencia en Europa, hasta 105 dólares, también debilitó al euro.

La mejora de la confianza empresarial en Alemania en septiembre, por quinto mes consecutivo, hasta el máximo desde mayo de 2023, no logró impulsar al euro.

La moneda única se cambió en una banda de fluctuación entre 1,1360 y 1,1398 dólares.