El nuevo presidente húngaro promete ante la ONU renovación democrática del país tras Orbán

Según el mandatario, los húngaros eligieron en los comicios legislativos del pasado mes de abril un nuevo Gobierno para iniciar un proceso de renovación política, dejando atrás la época dominada por las políticas de Orbán.

"El pueblo húngaro votó a favor de una renovación democrática y esperaba más que un cambio de Gobierno", aseguró Baka sobre la victoria del ahora primer ministro, el conservador Péter Magyar, quien logró hacerse en los comicios con una mayoría de dos tercios en el Parlamento.

Baka, presidente del país centroeuropeo desde agosto, subrayó que sus conciudadanos expresaron en las urnas que desean "un país en el que impere el Estado de derecho".

"Un Estado que está al servicio, en vez de controlar. En el que los tribunales pueden tomar decisiones sin estar bajo presión, en el que la prensa puede cuestionar al poder", dijo.

Baka, un exjuez del Tribunal Constitucional de Hungría, subrayó que "el poder se gana la confianza cuando acepta regirse por la ley".

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En cuanto al régimen de Orbán, el presidente aseguró que sus responsables "deben rendir cuentas por la corrupción y el abuso de poder", si bien el proceso de renovación no debe basarse nunca en la venganza.

A diferencia del anterior Gobierno ultranacionalista, Baka destacó en su discurso el apoyo firme de Hungría a Ucrania, destacando que el país vecino "tiene derecho a la defensa propia, así como también a su soberanía e integridad territorial".

Orbán era considerado el principal aliado de Rusia dentro de la Unión Europea (UE) y sus posturas prorrusas generaron en los últimos años numerosos roces con la Comisión Europea y con sus socios comunitarios.