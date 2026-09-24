El petróleo de Texas sube un 2,7 %, hasta 94,61 dólares el barril, tras ataques hutíes

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de noviembre, de referencia en Estados Unidos, sumaron 2,45 dólares respecto al cierre anterior.

El Texas llegó a subir casi un 5 %, aunque luego se moderó, después de que la coalición militar liderada por Arabia Saudí que interviene en el Yemen dijera haber interceptado y destruido seis misiles balísticos lanzados por los rebeldes hutíes yemeníes contra territorio árabe.

La escalada en Oriente Medio se produce en medio del enfriamiento de las expectativas de acercamiento diplomático entre Washington y Teherán, cuyas delegaciones están presentes en Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU.

El martes hubo una reunión entre representantes de EE.UU. e Irán sin "grandes avances", de acuerdo con Washington, y de cara a la Asamblea, tanto el presidente de EE.UU. Donald Trump como su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, se lanzaron mensajes hostiles.

Ochenta países exigieron hoy en la ONU la reapertura del estrecho de Ormuz, condenaron los ataques de Irán contra sus vecinos regionales y alertaron del avance de los hutíes hacia el estrecho de Bab el-Mandeb por sus riesgos para la seguridad marítima y el comercio internacional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Mientras, el secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, anunció que EE.UU. y China ampliarán la tregua comercial bilateral hasta mediados de enero, lo que reduce el temor a una escalada arancelaria y su posible impacto sobre la demanda de crudo.