El rendimiento del bono japonés a diez años alcanza nuevo máximo en más de tres décadas

Los bonos, barómetro por excelencia sobre los tipos a largo plazo, subieron hasta cerca del 3,12 % a primera hora de la mañana (hora local), situándose en la cifra más alta desde agosto de 1996.

Esta tendencia sigue a la subida del rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que alcanzaron el 5,22 %, su nivel más alto desde julio de 2007, ante las expectativas de nuevas subidas de los tipos por parte de la Reserva Federal estadounidense.

El precio del petróleo continúa subiendo, con el barril de brent, de referencia en Europa, cotizando por encima de los 106 dólares, por temores de suministro tras nuevos ataques de los rebeldes yemeníes hutíes contra objetivos militares en Arabia Saudí.

En cuanto a la política monetaria, el Banco de Japón (BoJ) decidió la semana pasada subir hasta el 1,25 % los tipos de interés de referencia a corto plazo, el nivel más alto en casi 31 años en el país asiático, ante los llamamientos a contener la debilidad del yen por parte de Estados Unidos.

Por una mayoría de siete votos a favor y dos en contra, según un comunicado del BoJ, la decisión llegó ante el riesgo de que la inflación "se desvíe al alza hasta un nivel superior al objetivo de estabilidad de precios del 2 %" por alza del crudo debido al conflicto en Oriente Medio.