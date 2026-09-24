El tribunal que condenó a Daniel Sancho lee hoy el fallo de las apelaciones

La vista, a puerta cerrada y solo con los invitados por el tribunal, comienza a las 10.00 hora local (3.00 GMT), con los abogados y representantes tailandeses de ambas partes en la sala: Aphichat Srinuel y Alice Keartjareanlap por la de Sancho, y Metapon Suwancharen y Nattha Jongratwanin -"Lak"- en nombre de la familia de la víctima.

Se espera que Daniel Sancho conecte por videoconferencia desde la prisión de Surat Thani (provincia a la que pertenece Samui), donde cumple condena y una de las más grandes de Tailandia, según dijo el tribunal a EFE.

La familia de Arrieta y la defensa de Sancho presentaron sus recursos en diciembre de 2024 y marzo de 2025, respectivamente: la parte del colombiano solicitó que se eleve el castigo a la pena capital por la "contundencia" de las pruebas y aumentar la indemnización, fijada en 4,42 millones de bat (unos 117.000 euros, 133.500 dólares) en la sentencia de primera instancia.

Por su parte, la defensa de Sancho pidió en su apelación que se celebre una nueva vista o que se repita el juicio para convocar a nuevos testigos, ya que sostiene que la muerte de Arrieta se debió a un accidente durante una pelea.

El Tribunal Provincial de Samui comunicará en tailandés la decisión sobre los recursos, fallo previamente elaborado por el Tribunal de Apelaciones de Phuket (encargado del caso), que lo envió este mismo mes a la corte encargada de leerlo hoy, tras un largo proceso de resolución.

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La Oficina de la Judicatura de Tailandia afirmó a EFE que, una vez finalice la lectura de la sentencia, "se facilitará un resumen del resultado", aunque desde el Tribunal Provincial de Samui no especificaron cuándo se emitirá un comunicado.

Las partes citadas afirman a EFE que esta sesión será la única que se celebre, después de que se hubiera convocado previamente una vista el 7 de octubre, mientras funcionarios de la corte de Samui insisten en que la otra se mantiene, lo que también cuestionan expertos.

Daniel Sancho, hijo y nieto de los famosos actores españoles Rodolfo Sancho y (Félix Ángel) Sancho Gracia, fue condenado en 2024 a cadena perpetua por el asesinato premeditado y el descuartizamiento un año antes en la isla vecina de Phangan del cirujano plástico de 44 años Arrieta, oriundo de la población colombiana de Lorica.

Cada parte cuenta con hasta dos apelaciones (esta primera y otra posible ante el Supremo) hasta que haya sentencia firme.