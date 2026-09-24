Emiratos confirma suspensión de vuelos de Irán "hasta nuevo aviso" por sanciones de EE.UU.

La suspensión "se basa en las sanciones impuestas por Estados Unidos a las aerolíneas iraníes, que les impiden operar en aeropuertos de diversos países", anunció la Autoridad General de Aviación Civil (AGCA) en un comunicado, reproducido por la agencia oficial de noticias emiratí WAM.
La autoridad aclaró que mantendrá informadas a "las autoridades competentes y al público sobre cualquier novedad, hasta que se restablezca el tráfico aéreo entre ambos países".
EAU se suma así a la lista de países que ya han dejado de permitir la entrada de vuelos iraníes a causa de las sanciones de Washington.
A comienzos de mes, Estados Unidos anunció sanciones contra 27 aerolíneas de la República Islámica, que entraron en vigor ayer, miércoles.
Turkmenistán, Georgia y Azerbaiyán anunciaron que han suspendido los vuelos de compañías aéreas iraníes, mientras que las capitales de Mascate (Omán) y Bagdad (Irak) han dejado de aceptar la llegada de aeronaves de la República Islámica.
Igualmente, el Ministerio de Transportes iraquí se desvinculó la víspera de la negativa a recibir aeronaves iraníes y culpó a las empresas privadas de servicios y asistencia en tierra de no ofrecer sus servicios "por temor a las sanciones" estadounidenses.
Los vuelos a otros países como Turquía, Rusia o China siguen operando.
Las sanciones a las aerolíneas iraníes forman parte de la operación Paria Económico que lanzó Estados Unidos para aislar aún más financieramente a Irán para tratar de doblegarlo en la guerra que acaba de cumplir seis meses, a lo que se suma el bloqueo a puertos y buques iraníes.