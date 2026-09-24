Emiratos confirma suspensión de vuelos de Irán "hasta nuevo aviso" por sanciones de EE.UU.

Emiratos confirma suspensión de vuelos de Irán "hasta nuevo aviso" por sanciones de EE.UU.

El Cairo, 24 sep (EFE).- Las autoridades emiratíes anunciaron este jueves la suspensión de "todos los vuelos de aerolíneas iraníes" con destino y origen en Emiratos Árabes Unidos (EAU) a partir de hoy y "hasta nuevo aviso" debido a las sanciones estadounidenses contra Irán, informaron medios oficiales.