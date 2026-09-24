Encuentran un asentamiento de migrantes en túneles subterráneos en Ceuta (España)

El hallazgo del asentamiento se produjo de forma casual después de que unos vecinos del entorno alertaran sobre una columna de humo de una galería subterránea, según informaron a EFE fuentes del Servicio de Extinción de Incendios (SEIS).

Los bomberos accedieron a este lugar y hallaron todo tipo de restos de alimentos, colchones, botellas y varios enseres que habían sido pasto de las llamas, como balsas hinchables e incluso una tabla de surf.

La zona habría podido albergar en su interior a decenas de migrantes que se escondían en estas galerías subterráneas durante la noche y que abandonaron por el incendio.

Los profesionales del SEIS determinaron que estas personas lograron acceder a las galerías rompiendo una de las paredes previamente tapiadas para abrir el paso, tras lo que el personal de los bomberos volvió a tapiarlas.

La entrada masiva de migrantes a Ceuta, ciudad española ubicada en el norte de África, desde Marruecos a finales de julio, cuando accedieron más de 72.000 personas irregularmente, tuvo su repercusión en el turismo, con un descenso en el número de visitantes del 44 % durante el mes de agosto, lo que supone la cifra más baja de los últimos cinco años, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

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Los establecimientos hosteleros de la ciudad autónoma española recibieron un total de 4.017 turistas durante el mes de agosto, lo que supone un 44,4 % menos que en ese mes de 2025.

El mayor descenso se apreció en la llegada de turistas extranjeros -solo 996-, lo que representa un descenso del 68,1 % en comparación con el mes de agosto del pasado año, cuando los alojamientos acogieron a 3.125 personas extranjeras.

También bajó la incidencia entre turistas residentes en España hasta los 3.021 visitantes en agosto de este año frente a los 4.106 del pasado, una caída del 26,4 %.

La cifra es peor si se compara con el periodo entre 2022-2025, cuando los hoteles de Ceuta recibieron una media de 8.046 personas frente a las 4.017 de este año, mientras que en el caso de los extranjeros, la media fue de 3.230 viajeros a los 996 de este año, un 69,2 % menos.