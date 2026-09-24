Guillermo del Toro, Cuarón y Bayona, estrellas del Festival de Cine de Morelia

La directora del FICM, Daniela Michel, celebró la efervescencia y vitalidad del cine mexicano, donde dijo se producen cerca de 250 largometrajes cada año, y destacó la transformación del sector en el país desde la creación del certamen en 2003 y de 'Amores perros' (2000), una producción que consideró un punto de inflexión en la industria cinematográfica del país.

Michel reveló que 'Campeón gabacho', de Jonás Cuarón, será la cinta inaugural y que contará durante la ceremonia de apertura con la presencia del director y del ganador del Óscar, Alfonso Cuarón, quien se desempeñó como productor ejecutivo del proyecto de su hijo.

"Es una película ideal para inaugurar, justamente por su discurso, es muy fuerte y con mucha vitalidad, alegría y esperanza, a veces en contraparte en el tema del duelo", señaló sobre el largometraje que retrata la historia de un migrante mexicano (Juan Carlos Treviño Garcia) que persigue su sueño de boxeo en Estados Unidos.

Guillermo del Toro visitará por tercera ocasión el FICM para conmemorar los 20 años de 'El laberinto del fauno', con una gala que proyectará una versión restaurada del largometraje que lo catapultó a la fama internacional y que le valió tres premios Óscar.

"Todavía sigue siendo, hasta la fecha, la ovación más grande que ha tenido una película en el Festival de Cannes. Él es una de las grandes glorias del cine mexicano y del cine mundial", comentó Michel al recordar aquel momento de 2006 en el que la cinta recibió aplausos durante 22 minutos.

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El certamen contará con las presentaciones de 'La bola negra', filme seleccionado para representar a España en la carrera de la nominación al Óscar a mejor película internacional o 'El ser querido', de Rodrigo Sorogoyen y protagonizada por Javier Bardem.

Así como 'Fjord', ganadora de la Palma de Oro en la pasada edición de Cannes, 'Ink' del aclamado cineasta Danny Boyle, 'Paper Tiger' de James Gray, 'Wild Horse Nine' de Martin McDonagh, y en animación resalta la nueva cinta de estudios Laika, 'Wildwood' o 'Ray Gunn' de Brad Bird.

También se contará con la presencia de Félix de Givry, realizador francés que presentará 'Goodbye Cruel World'; el actor mexicano Diego Boneta, que regresa al FICM con 'Killing Castro'; y la brasileña-estadounidense Beth de Araújo, con 'Josephine'.

Michel reconoció la relevancia del cine español en el FICM, al tiempo que informó que Bayona ('La sociedad de la nieve') será el presidente del jurado de la competición conformado por la cineasta vasca Jaione Camborda, Juan Carlos Rulfo, Amy Redford, Pedro Aguilera, Federico Luis y Nicolás Echeverría.

"Soy muy admiradora del cine español, para mí es un gran honor que esté Bayona como presidente (del jurado) del festival, incluso en algún año (2007) inauguramos con 'El orfanato'. Es un cineasta que sabe hacer películas de todo género, con una gran inteligencia y sensibilidad", relató.

En el festival competirán 96 películas en diferentes categorías, entre las que destacan en la sección de Largometraje Mexicano 'Ceniza en la boca', del director y actor Diego Luna, 'El jardín que soñamos', de Joaquín del Paso, o 'Chicas Tristes', de Fernanda Tovar.