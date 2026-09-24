'Hangar Rojo', la carta chilena a los Premios Goya, se exhibe por primera vez en Chile

El director de la película, Juan Pablo Sallato, explicó este jueves durante la primera exhibición oficial en Chile, previa a su estreno, que esta es una historia sobre "la importancia de las decisiones personales que pueden parecer mínimas pero de repente como en un pequeño gesto, que puede parecer lo que hizo, transforma una parte de su mundo, de su vida y logra rescatar un poco esa humanidad en medio de la barbarie".

A partir de hechos reales, Sallato construye una ficción cinematográfica a blanco y negro que desentrama una perspectiva poco explorada de la memoria chilena, la de quienes seguían las órdenes.

Es un filme que se adentra en la intimidad y la conciencia de un hombre que, atrapado en la maquinaria de la disciplina militar, se ve obligado por la historia a decidir de qué lado está.

"Hay una conexión humana con el personaje, con su cuestión moral, que yo creo que representa nuestra historia mínima desde la perspectiva de un capitán de la Fuerza Aérea, lo que tal vez es algo inédito el hecho de contar esta historia desde adentro de las fuerzas militares", agregó.

La película está basada en el libro ‘Disparen a la bandada’, del periodista Fernando Villagrán, que relata la historia real de los oficiales de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) que se negaron a torturar a los detenidos en los días posteriores al golpe de Estado, entre los que se encontraba Alberto Bachelet -padre de la expresidenta Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018)- y Jorge Silva, el protagonista de esta historia.

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El 11 de septiembre de 1973, Silva permaneció al margen del plan golpista tras ser señalado como uno de los militares que habían evitado un atentado anterior contra el presidente Salvador Allende. Fue entonces cuando quedó designado para convertir una escuela de cadetes en un centro de detención ilegal y tortura, situación ante la cuál se debate entre seguir la obediencia militar o actuar de acuerdo a su propia moral.

Entre los detenidos que pasaron por ese centro, algunos contaron con la suerte de ser dirigidos por él hacia el Estadio Nacional, donde fueron torturados pero no fusilados como se tenía previsto en la Escuela. Entre ellos se encontraba Villagrán, quien además de escribir el libro que da base a la cinta, colaboró en la elaboración de su guion.

Desde su estreno mundial en febrero, en el Festival Internacional de Cine de Berlín, ‘Hangar Rojo’ ha obtenido diecinueve premios internacionales y se prepara para representar a Chile en la categoría de Mejor Película Iberoamericana en la edición 41 de los Premios Goya, que se celebrará en febrero de 2027.