India asegura que EAU y Arabia Saudí quieren invertir en su sector de refinación de crudo

"Sí, están muy interesados en estas inversiones", dijo Puri en un evento en Nueva Delhi, en el que explicó que Abu Dabi y Riad están dispuestos a financiar parte de la expansión energética en la India.
Los dos países del Golfo Pérsico ya mantienen alianzas en el sector con Nueva Delhi, como su participación con las gigantes estatales Saudi Aramco y la emiratí ADNOC en megaproyectos de refinación y petroquímica en suelo indio.
"Nadie quiere venir a invertir en una refinería a menos que también pueda obtener una parte de su creciente mercado de productos derivados", explicó el ministro sobre el atractivo estratégico que ofrece la India para las potencias petroleras del golfo Pérsico.
La India proyecta elevar su capacidad de refinación desde los 5,4 millones de barriles diarios (bpd) actuales hasta situarla entre los 6,2 y 6,4 millones de bpd, mediante la construcción de nuevas plantas industriales.
El ministro indio de Petróleo destacó la elevada carga de capital que demandan estos megaproyectos, indicando que levantar una sola refinería implica un desembolso estimado de entre 780.000 y 800.000 millones de rupias (aproximadamente entre 8.130 y 8.340 millones de dólares).