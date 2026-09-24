India asegura que EAU y Arabia Saudí quieren invertir en su sector de refinación de crudo

India asegura que EAU y Arabia Saudí quieren invertir en su sector de refinación de crudo

Nueva Delhi, 24 sep (EFE).- El ministro de Petróleo de la India, Hardeep Singh Puri, aseguró este jueves que Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Arabia Saudí están interesados en invertir en el sector de refinación de crudo indio, el tercer mayor importador y consumidor de petróleo a nivel global.