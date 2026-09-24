Johnny Depp se estrena en Estambul como escultor con una pieza inspirada por su hijo

La escultura de Depp, de dos metros de altura, realizada en bronce blanco y titulada 'The Bunnyman' (el hombre-conejo), se expone al aire libre, entre cafeterías y árboles, en un espacio solo accesible a los visitantes de la feria.

Es la primera escultura que el popular actor de cine ha creado, aunque el motivo, una especie de híbrido entre figura humana y conejo, lleva tiempo apareciendo en la obra artística de Depp en forma de bosquejos y pinturas.

Su origen, explica en un comunicado la fundación Sigg Art, que aporta esta pieza a Contemporary Istanbul, está en un dibujo que Jack, el hijo del actor, hizo cuando tenía unos cinco años y que Depp relacionó con un sueño recurrente que había tenido a esa misma edad.

La imponente mole de hierro negro de 'Juana', nombre de la escultura de Plensa, domina por su parte la explanada de Tersane Istanbul, unos antiguos astilleros del Cuerno de Oro reconvertidos en un enorme complejo comercial, que acoge la 21 edición de esta feria de arte, creada en 2006.

'Juana' fue instalada en este espacio público el pasado agosto y quedará expuesta hasta febrero próximo, según la web del artista.

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Las dos esculturas forman parte de docena de obras de grandes dimensiones repartidas por Tersane, casi todas en espacios abiertos al público.

Contemporary Istanbul reúne este año 1.372 obras de 736 artistas de 16 países, representados por 70 galerías, entre ellas varias españolas.

Una de ellas es la barcelonesa Joan Gaspar, que acude todos los años a este espacio, como relata a EFE la directora de esta sala, Núria Ridameya.

"Vine en el 2015 y continúo viniendo porque es una feria que me entusiasma, tengo muy buenos amigos y clientes y me encuentro fantástica aquí", cuenta Ridameya en su espacio de la feria, rodeado de obras de Picasso, Miró, Tàpies y Matisse.

Miró es uno de los pintores españoles más conocidos en Turquía, gracias a una gran exposición con 125 piezas que el museo Sabanci organizó en 2014 en Estambul y que dejó una fuerte impresión.

"Aparte de los artistas más internacionales o conocidos, como Picasso o Miró, traigo también una selección de obras de Josep Uclés, Montserrat Gudiol o Joan-Pere Viladecans, que tengo en los fondos de la galería, o también de extranjeros, como Étienne Krähenbühl, del que traigo esculturas", señala la galerista.

En 2024, Contemporary Istanbul dedicó un espacio propio a una selección de 21 artistas españoles, todos nacidos en la década de 1970, mientras que este año el foco está en Asia y en la próxima edición será Alemania.