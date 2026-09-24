Keiko Fujimori defiende estabilidad económica de Perú en Bolsa de Valores de Nueva York

Fujimori se encuentra desde el lunes en Nueva York, a donde viajó para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas y también reunirse con jefes de Estado, representantes de instituciones y empresarios.

En la Bolsa de Valores de Nueva York, la presidenta derechista expuso que, pese a los desafíos, Perú tiene mucho que ofrecer a los inversores, puesto que en términos económicos "es muy fuerte".

Destacó que el país andino tiene más de 100.000 millones de dólares en reservas internacionales, una meta de déficit fiscal del 1,8 % para 2026, la tasa de inflación "más baja de la región", y subrayó que ha ratificado en el cargo al presidente del Banco Central de Reserva de Perú, Julio Velarde.

Además, Fujimori señaló que Perú ofrece las mismas condiciones a inversores extranjeros que a los nacionales porque el país "sabe competir y está abierto a la inversión".

"Actualmente, Perú tiene desafíos, sí, no somos perfectos. Tenemos un problema con la criminalidad, pero somos muy fuertes para enfrentarlo y estamos muy orgullosos de haber entrado en el Escudo de las Américas bajo la invitación del secretario de Estado, Marco Rubio, y he tenido la oportunidad de hablar con el presidente Donald Trump esta semana", dijo Fujimori.

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Añadió que otro de los desafíos que enfrenta el país andino es la llegada del fenómeno climático de El Niño y afirmó que su Gobierno está trabajando duro y rápido ante las fuertes lluvias que están previstas para el término de 2026.

Indicó que está orgullosa del desarrollo y desempeño de las siete empresas peruanas que cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE), una plataforma que permite que compañías puedan acceder a capital internacional para financiar sus operaciones y generar empleo.

A su llegada a la famosa sede bursátil, Fujimori fue recibida por la presidenta de la Bolsa de Valores de Nueva York, Lynn Martin, y tuvo un encuentro con directivos de la institución.

Posteriormente, la mandataria peruana se trasladó al Trading Floor para firmar el Libro del Campanazo (Bell Ringer Book) y finalmente participó en el toque de la campana de cierre de la Bolsa de Valores junto a miembros de la delegación peruana.

Horas antes, Fujimori presentó ante empresarios e inversionistas internacionales una cartera de proyectos y oportunidades para captar capital privado en sectores estratégicos del país, durante un encuentro organizado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA).

Durante su intervención, la mandataria puso especial énfasis en las oportunidades vinculadas al sector minero y al comercio exterior y destacó el potencial del país para consolidarse como una plataforma logística y productiva en la costa del Pacífico de América del Sur.