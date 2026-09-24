La Comunidad Andina y UE firman norma para reforzar fronteras con el Banco Andino de Datos

El Banco Andino de Datos está llamado a ser una herramienta clave de la estrategia comunitaria para combatir la delincuencia organizada transnacional y promover la movilidad eficiente de los ciudadanos, a través del fortalecimiento de los Centros Binacionales de Atención en Frontera (Cebaf), las instalaciones compartidas entre ambos países para el control migratorio y de aduanas.

Con el BAD se podrá intercambiar en línea y en tiempo real información relativa a antecedentes penales, requisitoria e impedimentos de tránsitos, entre otros procedimientos.

La suscripción de la Resolución 2639 se llevó a cabo en Lima entre el secretario general de la Comunidad Andina, Gonzalo Gutiérrez, y el embajador de la Unión Europea en Perú, Jonathan Hatwell.

Esta norma supranacional pretende combatir la delincuencia organizada transnacional en la subregión andina y avanzar hacia una gestión integral de fronteras que combine seguridad, movilidad eficiente e integración entre Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú.

Con el apoyo de la cooperación europea, a través del Programa Eurofront, se implementará la plataforma del Banco Andino de Datos, el cual en su Etapa 1 contempla el desarrollo de un servicio web para realizar consultas de información migratoria entre los nodos nacionales de los países miembros.

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El BAD permitirá avanzar progresivamente hacia una mayor interoperabilidad regional, respetando la autonomía de los países, sus disposiciones nacionales en materia de protección de datos y sus propios mecanismos de seguridad y trazabilidad.

Gutiérrez subrayó que el Reglamento del Banco Andino de Datos “marca un paso importante hacia un intercambio ágil y seguro de información migratoria y fortalece la cooperación de la Comunidad Andina frente a la delincuencia organizada”.

Además, destacó que el acompañamiento técnico de Eurofront y la cooperación de la UE permitirá avanzar hacia una subregión más segura e integrada con resultados concretos para los ciudadanos andinos.

Por su parte, Hatwell resaltó que el intercambio rápido, seguro y estructurado de información es clave para anticipar amenazas y fortalecer la respuesta de los Estados, en un contexto de creciente criminalidad organizada transnacional.

“Este Reglamento convierte una visión política común en un marco operativo compartido, con reglas claras y estándares de interoperabilidad, seguridad y protección de datos”, señaló.

Asimismo, el programa Eurofront contribuirá con la consolidación de la iniciativa de liberalización del transporte aéreo en la subregión, apoyando la realización del Taller Regional de Lanzamiento de los Sistemas de “Información Anticipada de Pasajeros” y “Registro de Nombres de Pasajeros” (API/PNR).

El desarrollo de estos sistemas permitirá avanzar hacia una gestión más inteligente y segura de las fronteras andinas, mediante un mejor aprovechamiento de la información, el análisis de riesgos y una mayor capacidad para gestionar los flujos de pasajeros.