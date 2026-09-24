La OACI impulsa la identificación digital y los controles sin contacto en los aeropuertos

El compromiso fue uno de los principales resultados del XXI Simposio del Programa de Identificación de Viajeros (TRIP) de la OACI, que concluyó este jueves en Montreal tras reunir durante tres días a más de 600 funcionarios y representantes de la industria de 70 países y siete organizaciones internacionales.

Los participantes coincidieron en que la interoperabilidad entre los distintos sistemas nacionales es fundamental para extender estas tecnologías y consideraron esencial su alineación con las normas, prácticas recomendadas, especificaciones técnicas y directrices de la OACI para garantizar la confianza, el reconocimiento y la compatibilidad entre países.

Algunos Estados ya utilizan sistemas biométricos multimodales, puertas automatizadas y sistemas de viaje sin contacto y habilitados digitalmente, mientras otros todavía afrontan obstáculos tecnológicos y operativos.

La automatización también está modificando el trabajo de los agentes fronterizos, que pueden supervisar varias líneas automáticas y concentrarse en los casos considerados de mayor riesgo.

"Debemos garantizar que los viajes sean más inteligentes, inclusivos y fluidos, sin comprometer la seguridad ni la comodidad", señaló el presidente del Consejo de la OACI, Toshiyuki Onuma, en un comunicado.

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La organización destacó además el desarrollo de la Credencial Digital de Viaje de la OACI y el mantenimiento de su Directorio de Claves Públicas, destinados a facilitar la compatibilidad y la seguridad entre los sistemas nacionales.

Los participantes señalaron que la expansión de estas tecnologías también exige reforzar la seguridad, la privacidad y la accesibilidad, mientras evolucionan nuevas amenazas tecnológicas, incluidos los riesgos de ciberseguridad poscuántica.

Las conclusiones del simposio influirán directamente en las conversaciones regulatorias de la Séptima Conferencia Mundial de Transporte Aéreo de la OACI, prevista del 16 al 20 de noviembre, que examinará reformas del marco económico mundial del sector por primera vez en más de una década.