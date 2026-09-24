La presidenta de Costa Rica se disculpa públicamente por no asistir a la reunión con Trump

"Lamento mi ausencia en la reunión convocada por el Gobierno de Estados Unidos con los jefes de Estado participantes del Shield of the Americas (Escudo de las Américas); el error de trasladarme esa invitación de su Gobierno no pasó por alto y hoy fue destituido el canciller", expresó Fernández en un acto oficial de donación de equipos de seguridad por parte de EE.UU., en el que estaba presente la embajadora Hildebrand.

En el acto, al sur del país, Fernández reiteró a la diplomática su "compromiso firme y decidido por continuar apoyando la alianza del Escudo de las Américas" y, en alusión al excanciller Tovar, afirmó que "hay decisiones difíciles que uno debe tomar como mandataria, pero hay errores que no se pueden pasar por alto".

El día de esa cita de la alianza, que se efectuó en el contexto de la semana de alto nivel de la ONU y en la que estuvieron presentes el mandatario estadounidense, Donald Trump, y otros gobernantes del continente, Fernández se encontraba en Barranquilla (Colombia) en una reunión bilateral con el presidente de ese país, Abelardo De la Espriella, cita que buscaba afianzar una alianza contra el crimen organizado y el narcotráfico.

La Casa Presidencial costarricense aseguró en un comunicado, "Tovar asistió a la sesión sin dar aviso previo ni informar de su participación a la señora presidente de la República" y agregó que "esta negligencia no le permitió a la señora mandataria participar en la sesión, lo cual causó un gran daño de carácter estratégico".

La destitución de Tovar ocurrió mientras encabeza en Estados Unidos la delegación de Costa Rica en la Asamblea General de las Naciones Unidas, ante la ausencia de Fernández, quien declinó participar.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Por su parte, Tovar publicó un comunicado en su perfil de la red social X en el que agradeció la oportunidad de servir al país como canciller, pero en el que también subrayó la importancia de asistir a la Asamblea General de la ONU, especialmente porque la costarricense Rebeca Grynspan es una de las candidatas a la secretaría general de ese organismo.

"La situación de estos días refleja la importancia de la semana de alto nivel de la ONU en medio de los desafíos actuales del mundo y particularmente ante la posibilidad real de asegurar la histórica elección de la compatriota Rebeca Grynspan como secretaria general de las Naciones Unidas", manifestó Tovar.

El exministro agradeció a la presidenta Fernández la oportunidad de ser canciller y le deseó "muchos éxitos" en su Gobierno.

Tovar fue ministro de Comercio Exterior entre 2022 y 2026 en el Gobierno de Rodrigo Chaves, mentor de Laura Fernández, y en la actual administración la mandataria lo nombró canciller dentro de los numerosos funcionarios de Chaves a los que dio continuidad.

Como canciller interina, la presidenta nombró a la ministra de Comercio Exterior, Indiana Trejos.