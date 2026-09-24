Las promesas financieras contra el ébola en RDC se elevan a casi 3.000 millones de dólares

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de África (CDC de África) indicó este jueves en su rueda de prensa semanal que la ayuda total movilizada se eleva ahora a 2.997 millones de dólares desde la declaración del brote el pasado mayo en la RDC.

El encuentro, convocado el miércoles al margen de la 81.ª Asamblea General de la ONU, estuvo liderado por Estados Unidos, país que encabeza la lista de donantes con una contribución acumulada de 887 millones de dólares, seguido por la Unión Europea con 568 millones (500 millones de euros).

Pese a la movilización financiera, el director general de los CDC de África, Jean Kaseya, advirtió de que "las promesas por sí solas no detendrán el ébola" y exigió un desembolso inmediato y transparente en las zonas afectadas.

"Debemos ser capaces de rastrear cada dólar, desde el compromiso hasta el desembolso, desde el socio ejecutor hasta el gasto y, en última instancia, hasta los servicios prestados a las comunidades afectadas. La transparencia genera confianza, acelera la entrega y salva vidas", subrayó.

Para garantizar el control de los fondos, los CDC africanos reforzarán su mecanismo de seguimiento financiero junto al Gobierno de la RDC y la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el objetivo de fiscalizar la ejecución presupuestaria y evitar la duplicidad de esfuerzos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Kaseya instó a que los recursos se traduzcan de inmediato en el terreno mediante el envío de equipos de protección para el personal de primera línea, el refuerzo de la vigilancia en laboratorios, el rastreo activo de contactos y la distribución de contramedidas médicas.

"El papel de los CDC de África es afirmar que no somos una ONG. Estamos aquí para convocar a todos los socios y nuestra función es garantizar que el sistema de seguimiento financiero puesto en marcha rastree hasta el último dólar", concluyó el director general.

Según el último balance de la agencia de salud pública africana, la epidemia acumula 7.820 casos confirmados y 3.779 muertes desde que se declaró oficialmente el brote en el este de la RDC el 15 de mayo.

Un total de 1.951 pacientes han superado la enfermedad y 885 permanecen hospitalizados o en aislamiento, mientras que los contagios entre el personal sanitario ascienden a 239, de los cuales 50 han fallecido.

La epidemia afecta a 63 zonas de salud de siete provincias (de las 26 que tiene la RDC): Ituri (este), Tshopo (centro-norte), Bas-Uélé (norte), Haut-Uélé (noreste), Kivu del Norte (este), Kivu del Sur (este) y Ubangi del Sur (noroeste).

Este brote es el segundo más mortífero y contagioso de la historia a nivel global, aunque aún está lejos del más grave registrado hasta la fecha, que provocó unos 11.000 muertos y 28.000 contagios en África occidental entre 2014 y 2016.