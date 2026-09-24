Lego invertirá 400 millones de dólares en México y creará 1.300 empleos

El funcionario destacó que México compitió con otros países para recibir la inversión y señaló que la nueva capacidad productiva comenzará a operar la próxima semana.

“Esta inversión por 400 millones de dólares es fruto de un proceso muy largo (...) en el que se tenía que determinar dónde se hacía esta inversión, es decir, estamos compitiendo con varios países”, afirmó Ebrard durante la conferencia matutina de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum.

El secretario sostuvo que el proyecto tendrá efectos más allá de los 1.300 nuevos empleos, al considerar que puede impulsar la industria mexicana del juguete y sectores vinculados con su cadena de suministro, entre ellos la petroquímica.

“Va a permitir el renacimiento y la expansión de la industria del juguete en México y también de la petroquímica”, aseguró Ebrard, quien vinculó la inversión con los objetivos del denominado Plan México, la estrategia gubernamental para atraer inversiones y fortalecer la producción nacional.

Sheinbaum celebró la inversión al considerar que la elección de México refleja la confianza de la empresa en el país y destacó que la producción servirá tanto al mercado nacional como a la exportación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Además, vinculó el proyecto con el impulso a actividades que favorezcan el desarrollo infantil frente al creciente uso de dispositivos electrónicos. “Juegos como Lego, pues evidentemente generan mayor creatividad”, afirmó.

Nancy Sánchez Moya, directora general y vicepresidenta sénior de Manufactura para América Latina de Lego, explicó que la inversión contempla un nuevo edificio de empaque y un almacén automatizado de alta capacidad, además de 62.000 metros cuadrados de nueva infraestructura industrial y tecnología.

El proyecto permitirá fortalecer las cadenas de manufactura y logística de la empresa para responder al crecimiento de la demanda mundial, indicó.

“Lo que anunciamos hoy no es un proyecto aislado. Es el siguiente capítulo de una historia de crecimiento para el grupo Lego que hemos construido en Nuevo León”, afirmó Sánchez Moya.

La directiva destacó que la empresa ha encontrado en Nuevo León talento especializado, infraestructura logística y un amplio ecosistema manufacturero desde que comenzó sus operaciones en el estado en 2008.

La fábrica de Lego en Monterrey es actualmente la mayor instalación de manufactura de la compañía en el mundo, con más de 7.000 trabajadores, según información de la propia empresa. En 2025 produjo más de 149 millones de sets.

La nueva inversión se suma a sucesivas ampliaciones de la operación mexicana. En 2022, Lego anunció una inversión de 500 millones de dólares para incrementar su capacidad en Monterrey y, un año después, presentó otra expansión por 205 millones de dólares para instalaciones de empaque y almacenamiento.

Lego opera actualmente seis fábricas en el mundo, ubicadas en México, Dinamarca, Hungría, República Checa, China y Vietnam, y prevé abrir una séptima en Estados Unidos en 2027.