Los hispanos representan una quinta parte del consumo de 'streaming' en EEUU, dice estudio

Los hispanos en Estados Unidos consumieron en la primera mitad de 2026 más de dos billones de minutos de televisión, de los que 1,2 millones corresponden a 'streaming', el 19,1 % del total nacional, indica el informe 'The Year America Watched in La Sala: Hispanic Audiences & Watch Party Culture'.

"Los espectadores hispanos son un motor de crecimiento para la industria de medios, en todas las plataformas, idiomas y generaciones", afirmó Stacie de Armas, jefa de Contenido Cultural y Análisis de Nielsen, en una declaración enviada a EFE.

Uno de los principales hallazgos del estudio, publicado en medio del Mes de la Herencia Hispana de Estados Unidos, es que el crecimiento del 'streaming' no está desplazando al español.

Aunque la oferta de contenido en inglés supera a la de español en una proporción de nueve a uno, el 42 % del tiempo que los hispanos ven televisión lineal corresponde a programación en español, apuntó la consultora, referente de consumo mediático.

Esto también incluye a las nuevas generaciones nacidas en Estados Unidos, pues más de tres de cada cuatro hispanos, el 77 %, de la Generación Z habla "algo de español" de casa, por lo que es una "audiencia que se mueve naturalmente entre ambos idiomas", apunta la publicación.

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La investigación, basada en datos de consumo mediático de la primera mitad del año, muestra también que la sala de los hogares persiste como "importante punto de encuentro cultural y generacional" para los latinos.

Mientras los niños hispanos de 2 a 11 años pasan el 88 % de su tiempo de televisión en dispositivos conectados, los mayores de 65 años ven cerca de 45 horas de televisión por semana, dos tercios de ellas en televisión lineal.

Como ejemplo del poder de los contenidos latinos, Nielsen cita que el 68 % de la audiencia del especial de Netflix 'American Boy', del comediante cubano-dominicano Marcello Hernández, provino de consumidores no hispanos.

En tanto, la audiencia hispana de Saturday Night Live aumentó un 13 % durante la temporada 2025-2026, aún cuando la audiencia general del programa disminuyó.

"Ya sea reuniéndose en la sala para disfrutar de una noche de películas en familia o impulsando fenómenos virales de televisión de cita obligada como los 'realities', esta audiencia está marcando el ritmo de lo que el resto de Estados Unidos verá después", concluyó De Armas.