Los hutíes del Yemen reivindican ataques contra Riad y planta de Aramco en Arabia Saudí

El portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, dijo en un comunicado que el movimiento chií lanzó una andanada de misiles balísticos, de crucero y drones que "alcanzaron sus objetivos" en esos puntos de Arabia Saudí, sin aportar más detalles.

Arabia Saudí no ha reaccionado a estas informaciones hasta el momento, aunque durante la jornada del jueves afirmó haber derribado al menos seis misiles balísticos lanzados por los hutíes contra diferentes puntos de la monarquía del golfo Pérsico.

El portavoz indicó que los ataques fueron efectuados en represalia por la continua "agresión" contra el Yemen de Riad, que desde 2015 lidera una coalición militar contra los hutíes en apoyo al Gobierno yemení internacionalmente reconocido y que ahora ha iniciado una nueva ofensiva en suelo yemení.

Sarea denunció que Arabia Saudí ha lanzado al menos 1.018 ataques aéreos contra sus posiciones en el Yemen desde el inicio de la escalada a finales de julio, mientras que indicó que las fuerzas saudíes han empleado aviones de combate F-15 y Typhoon que operaban desde bases de Jamis Mushait y Taif.

Varios misiles fueron lanzados desde bases de las regiones saudíes de Najrán y Yizán, de acuerdo con el portavoz, que indicó que los ataques apuntaron contra puntos del Yemen como Marib y Al Yauf (centro-norte), Saada (noroeste), Al Hodeida (oeste), Taiz (suroeste) y Al Bayda (centro) que causaron víctimas mortales.

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"Cada ataque recibirá una respuesta, cada escalada será respondida de la misma manera", advirtió Sarea, que añadió que las operaciones militares de los insurgentes no cesarán hasta que termine la campaña de ataques aéreos y el bloqueo impuesto por Arabia Saudí contra el Yemen.

Según Naciones Unidas, al menos 125 civiles han muerto y más de 133.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares desde el inicio de la escalada en el Yemen a principios de agosto, que ha exacerbado la ya crítica situación humanitaria en este país en guerra desde 2014.