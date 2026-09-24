Lula y Flávio Bolsonaro se mantienen en empate técnico para la primera vuelta en Brasil

Lula, quien aspira a un cuarto mandato no consecutivo, registra el 40 % de las intenciones de voto, frente al 36 % del parlamentario, con una diferencia de cuatro puntos y dentro del margen de error de dos puntos porcentuales para más o para menos del sondeo.

El escenario se mantiene muy ajustado en relación con la encuesta de la semana pasada, cuando la diferencia era de tres puntos, con el líder progresista liderando con un 39 % de las intenciones de voto y el hijo del expresidente Jair Bolsonaro con el mismo 36 %.

Para una eventual segunda vuelta, necesaria si ningún candidato obtiene más de la mitad de los votos en la primera, Lula se mantiene numéricamente adelante con el 47 % de los apoyos, seguido por el parlamentario de la ultraderecha, con el 45 %, también en empate técnico.

En la encuesta anterior las intenciones de voto para una eventual segunda vuelta eran del 46 % y del 44 %, respectivamente, por lo que se mantiene la diferencia de dos puntos.

Por detrás de los dos candidatos que lideran los sondeos, el escenario permanece prácticamente igual, con el escritor Augusto Cury en el tercer lugar, con el 5 % de los apoyos, seguido por el exgobernador de Goiás Ronaldo Caiado, con un 4 %, y el ultraderechista Renan Santos con un 3 %.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La nueva encuesta refleja el escenario polarizado que se vive en Brasil a diez días de los comicios del próximo 4 de octubre.

En las últimas semanas el escenario electoral ha estado marcado por la crisis que se vive en la Corte Suprema, el reajuste del subsidio para los más pobres anunciado por el Gobierno de Lula y las acusaciones de interferencia extranjera en la campaña de Bolsonaro.

Datafolha entrevistó a 2.002 electores entre el 22 y el 23 de septiembre.