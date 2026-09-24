Macron, dispuesto a enviar medios militares para proteger infraestructura energética saudí

"Hay varios millones de barriles que circulan a través de Arabia Saudí y que llegan al mar Rojo" donde son bloqueados por los hutíes, "vamos a enviar medios militares", señaló Macron en una entrevista a las televisiones France 2 y TF1.

El presidente francés aseguró que actúan en diferentes frentes diplomáticos para garantizar el aprovisionamiento energético y evitar la escasez que, a su juicio, motiva la subida de los precios de los carburantes que generan un gran descontento social en el país.

Macron precisó que para liberar las exportaciones a través del mar Rojo, la vía tomada tras el cierre del estrecho de Ormuz pero bloqueada por la acción de los hutíes, aliados de Teherán, enviarán "soldados, radares, sistemas de defensa".

El objetivo será la infraestructura de Yanbou, donde están almacenados millones de barriles y que "ha sido dañada por un ataque".

Precisó que su intención no es entrar en ningún conflicto y se limitará a proteger esa infraestructura.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En paralelo, señaló que multiplica los contactos diplomáticos, en particular con iraníes y omaníes, para reabrir Ormuz, asunto que consideró que debe desligarse de otros temas como la cuestión nuclear de Irán.

En la misma línea que la Comisión Europea, Macron calificó de "mala" decisión prohibir las exportaciones estadounidenses de diésel.

En respuesta a las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, de prohibir las exportaciones de diésel, Macron advirtió: "Los precios subirán" tras esos anuncios, y recalcó que esta decisión sería perjudicial, incluso para Estados Unidos".

Macron descartó que por el momento existan riesgos de escasez en Francia y reiteró que buscará en el seno del G7, cuya presidencia ostenta, liberar parte de esas reservas para destensar la subida de los carburantes.

El presidente aseguró que su acción persigue por el momento bajar los precios de la energía antes que afrontar acciones concretas para reducir el impacto de su subida en las gasolineras.

De esta forma descartó por ahora la bajada de los impuestos de los carburantes, como le exigen algunos partidos de oposición, aunque afirmó que no renuncia a ella en un futuro si fuera necesaria.

En ese sentido, aseguró entender el descontento social, pero pidió que no se dirija al Gobierno, que no es responsable de las guerras de Ucrania y Oriente Medio a las que se ha opuesto.