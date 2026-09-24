Mercado Libre anuncia la venta de medicamentos con receta para Brasil

El nuevo servicio empezará a funcionar en São Paulo y su zona metropolitana, con la posibilidad de entregar los pedidos en hasta 60 minutos, según indicaron ejecutivos de la compañía en la décima edición de 'Mercado Livre Experience' Brasil.

La plataforma entró en el sector en marzo de este año, con un proyecto piloto de farmacia propia que ponía a disposición de sus clientes brasileños fármacos sin prescripción médica.

A partir de ahora, ofrecerá medicamentos con receta y que necesitan tener un seguimiento por parte de las autoridades sanitarias del país, como es el caso de los antibióticos, las lapiceras metabólicas o los antidepresivos.

El usuario tendrá que enviar la receta al sistema de Mercado Libre, donde un farmacéutico revisará los datos y comunicará la venta a los órganos competentes, explicó en una rueda de prensa Fernando Yunes, vicepresidente ejecutivo de Commerce para América Latina y líder de Mercado Libre en Brasil.

Además, Mercado Libre tiene previsto en octubre próximo evolucionar su ramo farmacéutico hacia un modelo 'marketplace', que conectará a múltiples vendedores y proveedores con los consumidores.

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Este nuevo sistema comenzará a operar con tres redes de farmacia, cuyos nombres se mantuvieron en secreto, con la idea de que a final de año actúen hasta 20 cadenas y negocios independientes del sector en São Paulo.

"Nos ha sorprendido tanto la demanda, como las búsquedas por estos productos (farmacéuticos) en las compras. Ha sido un experimento de éxito", declaró Yunes a los periodistas.

"La demanda está ahí, las personas que entran en Mercado Libre para adquirir otros productos están buscando medicamentos", añadió.

El ejecutivo recalcó que la idea "no es competir" con las farmacias tradicionales, sino "colaborar" con ellas para ampliar sus canales de venta.

"Hay una sinergia enorme", valoró.