México detiene a Kamoni, jefe regional de un cartel del narcotráfico buscado por EE.UU.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mexicano, Omar García Harfuch, informó este jueves que el operativo se realizó en el municipio de Tepalcatepec y fue resultado del intercambio de información con Interpol México y de trabajos de inteligencia militar de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En la operación participaron integrantes del Ejército mexicano, la Guardia Nacional y personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

Según las autoridades mexicanas, Kamoni es considerado “generador de violencia” en la región y está relacionado con la producción y distribución de drogas sintéticas, además de extorsiones contra empresarios del sector citrícola de Michoacán.

El detenido contaba además con una orden de aprehensión provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico.

La Secretaría de la Defensa señaló que Kamoni operaba principalmente en los municipios de Tepalcatepec y Buenavista y lo identificó como colaborador cercano de El Abuelo, señalado por las autoridades como jefe del Cartel de Tepalcatepec.

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Durante el operativo, las fuerzas de seguridad también aseguraron armas y municiones, mientras que el detenido fue trasladado en un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana a instalaciones de la FGR en Ciudad de México, donde quedó a disposición de las autoridades para determinar su situación jurídica.

García Harfuch enmarcó la captura en la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir un delito que las autoridades han colocado entre sus prioridades de seguridad.

La extorsión ha afectado particularmente a productores agrícolas de Michoacán, uno de los principales estados productores de limón y aguacate de México, donde organizaciones criminales han sido señaladas por las autoridades por exigir pagos a productores, empacadores y comerciantes.

Michoacán es además uno de los estados mexicanos con mayor presencia de grupos del crimen organizado, entre ellos el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Viagras y distintas organizaciones locales que se disputan territorios y actividades ilícitas en diversas regiones del estado.